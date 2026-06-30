周杰倫首登北京鳥巢開騷昆凌現身力挺　黃曉明喊話羨慕娶到好老婆

周杰倫（周董）首次空降大陸鳥巢開唱，老婆昆凌於昨晚第3場現身，一旁還有因綜藝節目結識的黃曉明，周杰倫關心起老婆在「中餐廳」節目的表現，黃曉明說：「她就是天使，非常優秀！」直言很羨慕周杰倫娶到這麼好的老婆，引發全場尖叫。



周董4月展開升級版「嘉年華」巡演，北京站以「龍拳」為主題，連唱3場共湧入19.5萬人朝聖。由於北京時逢盛夏，開演後天色尚未全暗，不同於過往眼前所見，對他而言十分新鮮，他打趣說：「白天的感覺不太一樣，我看你們看得好清楚啊！」來到點歌橋段，竟有觀眾點了前版巡演的終場歌曲「七里香」，周杰倫幽默回應：「你怎麼點，我們都不會回家的。」

周杰倫首次空降北京鳥巢開唱，老婆昆凌於昨晚第3場現身，一旁還有因綜藝節目結識的黃曉明，黃曉明說：「她就是天使，非常優秀！」直言很羨慕周杰倫娶到這麼好的老婆。（IG@jaychou）

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而當他演唱《那天下雨了》時，所有出現在Kiss Cam的情侶紛紛熱情接吻，還有粉絲當場求婚，氣氛浪漫無比。昨晚除了愛妻相挺，周董看到坐在台下的伍思凱，誇獎他：「小伍哥狀態很好啊！因為他和我常打網球的關係。」

緊接在北京後的是9月南京站，看來周董要跟放暑假的兒女一同放鬆，同時《太陽之子》MV傳來捷報，不僅榮獲歐洲音樂錄影帶獎（Europe Music Video Awards）的最佳製作、最佳妝效等季度大獎，更拿下坎城世界影展（Cannes World Film Festival）最佳MV、最佳MV導演、最佳剪輯等月評選獎項。

挾帶紅遍全球的氣勢，周杰倫宣布推出《太陽之子》珍藏雙黑膠，公司將原始母源送至紐約後期錄音室Sterling Sound，並由德國黑膠刻片大廠Optimal Media GmbH升級DMM刻版，7月3日起在各大唱片通路展開預購。

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