周杰倫豪擲1.6億元入手名畫　520送自己天價大禮　超強財力惹嘩然

周杰倫不僅吸金功力驚人！喜愛藝術的他常會砸巨資購買名畫，520這天他吐露自己夢想成真，買到了野獸派創始人法國畫家亨利馬諦斯的畫作，拍賣價格高達2千萬美元（約1.6億港元）。



周杰倫IG發文透露：

以前我人在尼斯時，常常會站在亨利馬諦斯家樓下，抬頭望著窗邊的陽台。我總會想像，有一天他也曾站在那裡，凝望著尼斯灑滿陽光的景色，陷入沉思，然後再走回工作室繼續創作。

周杰倫（Instagram@jaychou）

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接著更表示：

我也曾夢想著，自己有一天能收藏一件他在尼斯時期的作品。從沒想過，今天這個夢想竟然真的實現了。

周杰倫再Instagram分享自己購買的法國畫家亨利馬諦斯的畫作《The Morning Session》。（Instagram@jaychou）

周杰倫成功拍下法國野獸派畫家亨利馬諦斯名畫《The Morning Session》，從蘇富比網站可以查詢到，最後拍賣價格是2千萬美元，這儼然成為他送給自己520的禮物。

周杰倫近來除了到各地開演唱會，中間空檔時間，會陪著老婆昆凌到泰國清邁錄製陸綜「中餐廳」，昆凌在工作時，他就一旁拍照，日前10歲的大女兒Hathaway在機場被拍到，亭亭玉立的模樣，讓網友都直呼「長大了」。

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