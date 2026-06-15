周杰倫《女兒殿下》MV驚爆超大彩蛋　聯手兩女兒參演　網讚基因好

天王周杰倫（周董）推出新專輯《太陽之子》，裡頭收錄為4歲小女兒Jacinda寫的《女兒殿下》，他將女兒的語音融入歌裡，展現和女兒的真實互動。萬眾矚目的MV6月15日正式播出，好友阿Ken扮演風度翩翩又瘋癲的爸爸一角，呈現育兒有趣又崩潰的情境，不過MV中另藏大彩蛋，是大女兒小周周以及小女兒Jacinda都有參與演出！



阿Ken超犧牲 穿精靈裝還扮Elsa

周杰倫先前舉辦新專輯發佈會時，當場宣布邀阿Ken出演《女兒殿下》MV，認為他就是主角不二人選。因應歌詞的趣味，阿Ken在MV裡不僅穿著精靈裝現身校門口，還化身《冰雪奇緣》的艾莎（Elsa），還要開車載娃兜風，小孩在他臉上亂化妝也甘之如飴，面對精力無窮的小孩，阿Ken更是當場累歪。

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周杰倫分享當爸爸的心境，他表示：

相信很多人都跟我一樣，我如果本色演出，當然也可以，不過阿Ken可以忽男忽女，能在小孩面前風度翩翩又能瘋瘋癲癲，看到阿Ken穿精靈裝，真的覺得他太適合這個角色了！

不過眼尖網友還發現，MV中柯有倫帶著的女孩其實是小周周，而Jacinda更是本色演出，大讚「周董和昆凌基因真的太好」、「兩個女兒都好可愛」、「小周周已經是少女了」，對此杰威爾目前沒有回應。

周杰倫大秀跨腳彈鋼琴。（YouTube@周杰倫 Jay Chou）

周董大秀復古舞風 阿Ken揭他私下奶爸生活

周董也在MV大秀舞蹈，以1960年代風靡全球的「阿哥哥」（A go-go）與「扭扭舞」（Twist）為核心元素，復古展現節奏感十足的步伐及即興的肢體表現，營造熱情奔放的舞台氛圍，帶領觀眾穿越時光，感受那個世代自由奔放、充滿活力的精神，更單腳跨在鋼琴上彈奏，相當帥氣，阿Ken甚至亂入模仿，流露好友默契。

阿Ken雖然陪小孩玩到累癱，但他難得感受奶爸生活，「和小朋友的互動真的是充滿了樂趣，雖然累但很療癒。就算他們提出無理的要求，看到他們的小臉蛋，聽到他們的娃娃音，就覺得一切都是甜蜜的負荷。」更大力稱讚周董：「不管他再忙，家裡的小朋友一叫，他就會想辦法用最快的速度回家。」

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