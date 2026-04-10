昆凌14歲舊片翻Hit帥氣爸爸搶鏡　曾在學校被欺負網民感嘆命真好

現年32歲的昆凌在2015年，在她年僅21歲便與亞洲天王周杰倫結婚，婚後育有女兒「小周周」Hathaway、兒子「小小周」Romeo，以及小女兒Jacinda，一家五口相當幸福。而身為天王嫂的昆凌自然一舉一動都備受關注，月前她曾現身墨爾本街頭遭到多位網民偶遇，真實模樣曝光人前，身材纖瘦五官精緻，像極了一名大學生散發着少女味，還毫無架子與大家合照，極具親和力。昆凌的靚樣早已是公認的，擁有混血血統的她即使生了3個小朋友依然沒有走樣，且愈來愈靚，愈來愈有女人味。

昆凌真實狀態非常好。（微博圖片）

周杰倫同昆凌在2015年結婚。（jaychou@IG）

曾被同學欺負改花名

近日有網民於社交網分享了一段昆凌的舊片，該片段是昆凌14歲時曾以英文名字「漢娜」上過節目《我猜我猜我猜猜猜》的美少女單元，當時她的爸爸也到現場來支持她，她爸爸十分年輕帥氣。昆凌在節目中表示在學校被同學欺負，還幫她取了外號「金毛」，她因為中文不好、溝通不良，竟被分配到資源班。而昆凌如洋娃娃般的長相卻為她招來不少麻煩，昆凌透露，她的橡皮擦當時還被隔壁的男同學吃掉，令主持人吳宗憲、阿雅大表驚訝。昆凌還公開了男同學追求她的瘋狂行徑，會在學校各處寫向她示愛的字句，她忍不住開玩笑抱怨說：「可是就長很醜，誰要答應！」被問到那要選擇誰在一起，她也立刻機靈的指向吳宗憲喊：「這個。」吳宗憲即被她哄得好開心，昆凌又在節目上大展舞技。不少網民看過該片段後都感嘆昆凌真是命好，能嫁給周杰倫，而且真是愈大愈靚女。

昆凌14歲時的樣子。(影片截圖)

昆凌14歲時的樣子。(影片截圖)

昆凌一直都是靚女。(影片截圖)

昆凌一直都是靚女。(影片截圖)

昆凌在節目中跳舞。(影片截圖)