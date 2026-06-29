陳凱琳媽媽後台驚喜現身相擁治癒　嘴對嘴鍚鍚畫面非常溫馨

撰文：亞瑟
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內地人氣王牌綜藝《乘風2026》於日前圓滿落幕。而本季唯一的香港代表陳凱琳（Grace）雖然表現亮眼，可惜最終遺憾未能躋身最後的12人成團名單。雖然無緣成團，但在節目後台陳凱琳的媽媽驚喜現身，母女倆在台後緊緊相擁。

陳凱琳媽媽驚喜現身後台。（IG@ghlchan）

陳凱琳媽媽驚喜現身後台

雖然無緣成團，但在節目後台陳凱琳的媽媽驚喜現身。媽媽的突然降臨與親自撐場，為連月來在外地背負巨大壓力的陳凱琳注入了最強大的暖流，母女倆在台後緊緊相擁，讓這個帶著些許遺憾的畢業之夜，瞬間被滿滿的家庭愛意徹底治癒。

陳凱琳深夜感性發文

回顧這三個月來的蛻變與成長，陳凱琳坦言當初剛踏上舞台時，內心充滿未知，根本想不到這趟旅程會帶給自己多大的改變。這一路走來，雖然交織著緊張、成長、歡笑與極大的壓力，但也收穫了無盡的愛。她特別點名感謝隊長王濛，感激對方在自己還在摸索自信、感到迷茫的階段，依然給予了她最堅定的信任。在總決賽的終極舞台上，陳凱琳大膽選唱了「國風歌曲」，將這一路走來面臨的所有夢想與挑戰全數融進歌聲中。最後，她向所有觀眾致謝，感性表示大家共同掀起了浪花、創造了回憶，而這番字字真摯的感言，也引來大批網民紛紛留言打氣，大讚這位有媽媽疼愛、在舞台上又有無比韌性的香港代表，展現了最耀眼的毅力。

陳凱琳深夜感性發文。（IG@ghlchan）
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