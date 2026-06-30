吳啟華自爆賣20歲樣肖像權拍AI電影　曾演《妙手仁心》程至美走紅

現年62歲的吳啟華入行超過40年，日前他出席無綫新劇《非份之罪》宣傳活動時，自爆最近賣了個人肖像權用作拍攝一部AI電影，更豪言可以重溫20歲當男主角的滋味。



吳啟華（左一）出席無綫新劇《非份之罪》宣傳活動。(張嘉敏攝)

賣肖像拍戲「坐定定收錢」

吳啟華表現得相當興奮，他大方透露：「佢用我20歲個樣去製作一部電影，我又唔使拍，我睇過都滿意，又可以重溫一下做男主角嘅滋味。」至於大家最關心的酬勞問題，他坦言「片酬都幾OK」，更完全不擔心AI發展會搶走演員飯碗，反而幽默笑稱：「我以後坐喺度唔使拍就搞掂，真係打跛腳都唔驚！」他樂觀表示這只是與時並進的多一個嘗試：「冇所謂，呢啲係另一條線嘅發展，多條路。」

吳啟華（右）自爆賣20歲樣貌的肖像權拍AI電影。(張嘉敏攝)

當年憑俊俏外型獲封「師奶殺手」

現時保養得宜的吳啟華，年輕時風頭一時無兩。他早年憑藉極具書卷氣的俊俏外型，成功俘虜大批女性觀眾，被外界封為無綫初代「師奶殺手」。他曾主演過多部經典代表作，包括《流氓大亨》、《美味情緣》，以及在《妙手仁心》中飾演經典的「程至美」醫生，斯文專業的儒雅形象深入民心；而他在1994年周星馳電影《九品芝麻官》中飾演的賤格狀師「方唐鏡」，更是展現了百變演技。

吳啟華當年憑《妙手仁心》中程至美一角成為「師奶殺手」。（劇集截圖）

吳啟華飾演的程志美。（《妙手仁心2》劇照）

新人時期的吳啟華。（視頻截圖）

2001年TVB版《倚天屠龍記》，由吳啟華飾演男主角張無忌，與黎姿飾演趙敏，以及佘詩曼飾演的周芷若陷入三角戀。（網上圖片）

新人時期的吳啟華。（視頻截圖）

新人時期的吳啟華。（視頻截圖）

《900重案追兇》是吳啟華的第一個正面角色，飾演警察王一正。（視頻截圖）