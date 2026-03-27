港姐朱千雪感激當年吳啟華與羅子溢提攜 講流利英文竟被狂轟崇洋
現年37歲的港姐前季軍朱千雪（Tracy）2019年與青梅竹馬的醫生男友吳昆倫結婚，前年誕下兒子。朱千雪近年逐漸淡出幕前，轉戰法律界成為執業大律師，家庭與事業兩得意。日前她作客好友兼前同事鄧佩儀的網上節目，，罕有回顧初入行拍劇的辛酸史與趣事。不過，兩位擁有海外成長背景的好友在節目中全程以英語交流，卻意外在網絡上引發討論。
憶述新人拍劇挑戰大 感激吳啟華羅子溢傳授秘技
朱千雪曾參加過TVB多部劇集，目前的她除了是一位稱職的人妻與人母，更要兼顧大律師及大學講師的專業工作，成功轉型為事業與家庭雙線發展的女強人。而朱千雪亦在訪問中重溫了自己23歲時拍攝首部劇集《On Call 36小時II》的經歷。
當時年紀輕輕的她，需要飾演一名經歷丈夫「走佬」、獨自照顧患病小朋友及年邁父母的堅強女性。由於角色背景與現實生活相距甚遠，朱千雪坦言當時壓力很大：「對我來說最大的挑戰是很難進入角色並完全理解角色的層次……我覺得我當時沒有真正的享受過（角色），因為我沒有完全進入角色，沒有真正感受過角色的情緒」
但她亦稱在演藝路上遇到不少前輩提攜，讓她獲益良多，其中包括《On Call 36小時II》中的拍檔吳啟華：「他教了我一切，例如從演員的職業道德、如何為角色做準備、懂得改對白變的靈活等等，好多基本技巧。」
除了吳啟華，朱千雪也分享了另一位「恩師」羅子溢（原名羅仲謙）：「他教我如何使用眼藥水，因為我哭不到，所有哭戲都讓我很緊張，然後他告訴我，有時候沒關係的，如果你不能哭，你當然要學哭戲，但是如果你不能，那就掌握眼藥水的技巧，這幫助了我很多，我很感激他。」
全英語對談展現知性 流利對答反惹網民爭議
朱千雪8歲時便隨家人移居溫哥華，畢業於西門菲莎大學，在這次的訪問中，朱千雪與同樣在加拿大成長、求學的鄧佩儀全程以流利的英語對談。
這段訪問曝光後，不少網民大讚朱千雪的英語發音標準悅耳，完美契合她大律師的知性形象，認為聽她說話是一種享受；然而，亦有部分網民將焦點放在語言上，質疑兩人均是華人，為何在節目中不使用中文對談，對此感到不解，意外引發了語言使用上的討論。