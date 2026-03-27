港姐朱千雪感激當年吳啟華與羅子溢提攜　講流利英文竟被狂轟崇洋

現年37歲的港姐前季軍朱千雪（Tracy）2019年與青梅竹馬的醫生男友吳昆倫結婚，前年誕下兒子。朱千雪近年逐漸淡出幕前，轉戰法律界成為執業大律師，家庭與事業兩得意。日前她作客好友兼前同事鄧佩儀的網上節目，，罕有回顧初入行拍劇的辛酸史與趣事。不過，兩位擁有海外成長背景的好友在節目中全程以英語交流，卻意外在網絡上引發討論。



朱千雪（Tracy）是2012年香港小姐季軍。 (TVB)

朱千雪（Tracy）與她的醫生老公。(朱千雪IG)

憶述新人拍劇挑戰大 感激吳啟華羅子溢傳授秘技

朱千雪曾參加過TVB多部劇集，目前的她除了是一位稱職的人妻與人母，更要兼顧大律師及大學講師的專業工作，成功轉型為事業與家庭雙線發展的女強人。而朱千雪亦在訪問中重溫了自己23歲時拍攝首部劇集《On Call 36小時II》的經歷。

首次參演電視劇《On Call 36小時II》的朱千雪即擔任重要女角「向芊兒」。（《On Call 36小時II》劇照）

當時年紀輕輕的她，需要飾演一名經歷丈夫「走佬」、獨自照顧患病小朋友及年邁父母的堅強女性。由於角色背景與現實生活相距甚遠，朱千雪坦言當時壓力很大：「對我來說最大的挑戰是很難進入角色並完全理解角色的層次……我覺得我當時沒有真正的享受過（角色），因為我沒有完全進入角色，沒有真正感受過角色的情緒」

朱千雪首次參演電視劇《On Call 36小時II》的即擔任重要女角，由於角色背景與現實生活相距甚遠，朱千雪坦言當時壓力很大。（YouTube@鄧佩儀 Gloria Tang ）

但她亦稱在演藝路上遇到不少前輩提攜，讓她獲益良多，其中包括《On Call 36小時II》中的拍檔吳啟華：「他教了我一切，例如從演員的職業道德、如何為角色做準備、懂得改對白變的靈活等等，好多基本技巧。」

吳啟華在《On Call 36小時II》中飾演病理科顧問醫生。（《On Call 36小時II》劇照）

當年25歲的朱千雪與49歲的吳啟華在劇中飾演情侶。（《On Call 36小時II》劇照）

朱千雪感感激年她第一部劇集的拍檔吳啟華教會了她很多演員的基本技能。（YouTube@鄧佩儀 Gloria Tang ）

除了吳啟華，朱千雪也分享了另一位「恩師」羅子溢（原名羅仲謙）：「他教我如何使用眼藥水，因為我哭不到，所有哭戲都讓我很緊張，然後他告訴我，有時候沒關係的，如果你不能哭，你當然要學哭戲，但是如果你不能，那就掌握眼藥水的技巧，這幫助了我很多，我很感激他。」

羅子溢在《On Call 36小時II》中飾演實習醫生洋蔥。（《On Call 36小時II》劇照）

朱千雪亦感謝羅子溢在她不會喊戲時教她用眼藥水。（YouTube@鄧佩儀 Gloria Tang ）

全英語對談展現知性 流利對答反惹網民爭議

朱千雪8歲時便隨家人移居溫哥華，畢業於西門菲莎大學，在這次的訪問中，朱千雪與同樣在加拿大成長、求學的鄧佩儀全程以流利的英語對談。

朱千雪曾參加過TVB多部劇集，目前的她已成功轉型為事業與家庭雙線發展的女強人。（TVB；YouTube@鄧佩儀 Gloria Tang ）

朱千雪透露她自己最喜歡的角色就是《EU超時任務》裏的凌晨風。（YouTube@鄧佩儀 Gloria Tang ）

這段訪問曝光後，不少網民大讚朱千雪的英語發音標準悅耳，完美契合她大律師的知性形象，認為聽她說話是一種享受；然而，亦有部分網民將焦點放在語言上，質疑兩人均是華人，為何在節目中不使用中文對談，對此感到不解，意外引發了語言使用上的討論。

有網民質疑兩人均是華人，為何在節目中不使用中文對談。（網上圖片）