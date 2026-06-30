吳建豪再婚妻身份曝光 為日本歌手荒卷繪美 5月時已在美國登記
撰文：聯合新聞網
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吳建豪6月29日突無預警宣告再婚喜訊，不過並未透露老婆的身份，如今女方身份曝光，是日本歌手Emi Aramaki（荒卷繪美），相信音樂也證實此事。
據「ETtoday星光雲」報導，其實在吳建豪宣布再婚喜訊的其兩天，在菲律賓的演唱會上，他就已戴著婚戒，原來兩人在5月初於美國拉斯維加斯登記結婚。
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Emi Aramaki也隨即被起底身份，她在日本福岡出生，9歲就移居英國倫敦，畢業於英國倫敦大學學院，在網路上發表過多首單曲，是創作型歌手，音樂風格大多偏向City Pop與R&B。
而喜愛日本流行音樂的她，受到中森明菜、竹內瑪莉亞等昭和時代的歌手啟發，就連在IG上分享的照片，也常會有復古的昭和風格。
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