鐵拳教育｜「死刑犯」金均河低調完婚　蜜月放閃與愛妻一齊看首集

Netflix話題韓劇《鐵拳教育》播出後，不只讓觀眾看見校園暴力背後的殘酷現實，也捧紅不少劇中演員。其中，飾演死刑犯「金秀謙」的33歲演員金均河，雖然戲份不算最多，卻憑藉細膩又充滿壓抑感的演技，成為許多觀眾心中最難忘的角色之一。



然而，戲裡背負沉重過去、令人心疼的金秀謙，戲外卻迎來人生最幸福時刻。近日韓媒曝光消息，金均河已於上月與交往4年的圈外女友低調完婚，兩人甚至在歐洲蜜月期間，一起收看《鐵拳教育》首播，消息曝光後也讓粉絲紛紛送上祝福。

金均河飾演片中的死刑犯金秀謙。（《鐵拳教育》劇照）

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從霸凌受害者到死刑犯！金秀謙成《鐵拳教育》催淚角色

在《鐵拳教育》中，金均河飾演第6集登場的死刑犯「金秀謙」。角色曾是校園暴力受害者，長期遭受霸凌後，最終在絕望中殺害所有加害者，因此入獄服刑。

劇中，金秀謙在監獄擔任雜役班長，並協助金武烈飾演的教權保護局督察羅華振，對那些犯下罪行卻仍不知悔改的少年犯展開威嚇。其中最讓觀眾印象深刻的橋段，是劇情尾聲羅華振帶著可樂向金秀謙道謝時，他只淡淡說出：

請不要再讓任何人落到像我這樣，我覺得教權局應該做得到。

短短兩句話，道盡角色曾經承受的痛苦，也透露出他內心仍希望阻止下一個受害者誕生的善良。金均河透過眼神與細微表情，把角色複雜的矛盾與悲傷完整呈現，也獲得觀眾高度肯定。

交往4年修成正果！金均河與圈外女友低調完婚

事實上，金均河早在今年4月1日就曾透過Instagram曬出婚紗照，並寫下「出發啦！耶呼！」悄悄分享人生喜訊。

照片中雖然妻子沒有露臉，但金均河牽著對方的手，臉上藏不住幸福笑容，也讓粉絲猜測他即將步入婚姻。據悉，他與妻子的緣分約始於2022年前後，兩人交往約4年後決定攜手走入人生下一階段。

由於夫妻雙方都希望保有私人生活，因此婚禮採取低調形式舉行，直到近日才正式公開消息。

羅馬蜜月追《鐵拳教育》！新婚妻成最大支持力量

更巧的是，《鐵拳教育》正式上線時，金均河人正在義大利羅馬度蜜月。

他接受韓媒採訪時透露，當時自己和新婚妻子就在羅馬一起觀看第一集，笑說：「我是在羅馬和妻子一起看的第一集。」

談到妻子，金均河也難掩幸福心情，表示：

妻子是帶給我安定感的存在，也是我前進最大的動力。現在真的覺得非常幸福。

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