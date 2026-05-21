《大話妹》李多海42歲宣佈懷孕　與SE7EN結婚3年報喜：變一家三口

韓國女星李多海與歌手SE7EN自2016年公開認愛，歷經多年愛情長跑，於2023年正式結為連理。



20日兩人透過社群媒體驚喜報喜，證實結婚3年後即將迎來家庭新成員，正式升格當爸媽！

李多海宣佈懷孕。（IG@leedahey4eva）

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「從兩個人變成三個人」！李多海曬超音波照

李多海今日在Instagram上傳一支溫馨影片，畫面中丈夫SE7EN背對鏡頭，她則甜蜜環繞男方脖子，兩人手裡分別拿著一雙精緻的嬰兒鞋與超音波照，畫面幸福感爆棚。不僅如此，兩人頭戴寫有「MOM」（媽媽）與「DAD」（爸爸）的帽子俏皮合影，大方宣告即將迎來愛的結晶。

李多海開心寫下：

From two to three. Our little miracle is on the way.（從兩個人變成三個人，我們的小小奇蹟在路上了）

影片一公開，瞬間湧入大批粉絲及演藝圈好友留言祝賀，紛紛為這對準爸媽感到開心。

李多海與SE7EN在各自的領域皆有卓越成就。李多海自2002年出道，憑藉《花王仙女》、《大話妹》、《推奴》等多部經典韓劇，奠定了演技派女神的地位；而SE7EN則是2003年以《回來吧》出道的頂尖唱跳歌手，憑藉《熱情》、《就算我不會唱歌》等無數金曲紅遍亞洲。

這對從多年好友昇華為情侶，再步入婚姻的銀色夫妻，如今迎來兩人的「小小奇蹟」，也讓追隨他們多年的粉絲備感欣慰與激動。隨著新生命的到來，小倆口正式邁向人生下一個幸福章節。

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