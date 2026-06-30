CORTIS車輛遭偷裝GPS惡劣跟蹤偷拍睡姿　經理人公司提告絕不姑息

韓國男團CORTIS日前遠赴法國出席巴黎時裝周，本應是風光無限的時尚行程，背後竟演變成恐怖騷擾事件！所屬經理人公司BIGHIT MUSIC昨日（29日）發表公告投下震撼彈，揭露狂熱「私生飯」（侵犯隱私的粉絲）的惡劣行徑。



CORTIS狂遭私生飯騷擾。（X@cortis_bighit）

車輛遭安裝GPS惡劣追蹤

據官方公告透露，在早前的巴黎行程期間，部分狂熱粉絲的越軌行為已嚴重觸犯法律。BIGHIT MUSIC在公告中直斥：「在近期藝人的巴黎行程期間，我司發現並警告多名粉絲將小型GPS（位置追蹤器）安裝在藝人搭乘的車輛上，或僱用當地車輛與司機，對包含藝人非公開行程及個人行程在內的行動路線進行執意跟蹤的惡劣違法行為。」此等貼身追蹤的瘋狂舉動，令藝人飽受困擾及面臨安全威脅。

車輛被裝GPS追蹤器。（IG@cortis）

呼籲營造成熟粉絲文化保護藝人

除了安裝GPS外，公告還點名了多項令人震驚的私生行為，包括擅闖宿舍停車場蹲守、在機艙內強行移至藝人座位附近，甚至在機場休息室擅自拍攝藝人睡姿等。經紀公司重申，公司「始終將CORTIS成員的安全與隱私保護置於首位」，未來將會繼續嚴厲應對任何違反粉絲禮儀的惡劣行為，並呼籲全體COER（粉絲名）積極配合，共同營造成熟的粉絲文化。

經紀公司查獲多起侵犯藝人隱私的行為。（X@cortis_bighit）

有私生飯在機場貴賓室及機艙內，未經許可近距離拍攝藝人。（X@cortis_bighit）

強硬發聲堅持「零容忍」徹查嚴辦

面對「私生飯」的越界行為，BIGHIT MUSIC表明已搜集各方證據並提交刑事控告書，目前警方正就非法傳播出入境機票信息等行為展開偵查。公司特別強調，針對這群侵害藝人權益的狂熱者，將「堅持不和解、不予從寬處理的零容忍原則，要求徹查嚴辦。」由於CORTIS大部分成員仍未成年，公司直言此類違法行為性質更為嚴重，絕對會追究到底。