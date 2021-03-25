擊戰 ｜雞蛋蒸肉餅鼓手HeiHei創作堅持反映社會：香港咩都可以發生

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-03-25 19:22

ViuTV全新綜藝節目《擊戰》由李健宏（KB）、MIRROR成員Anson Kong（江𤒹生/AK）、余逸思（Yoshi）擔任主持，作為香港開埠以來第一個打鼓競技節目，10位女參賽者的來頭亦不容小覷，包括來自本地獨立樂隊雞蛋蒸肉餅的創團鼓手Hei Hei（吳卓曦）及考取Trinity Grade8的Ande，談起在香港以音樂作職業會否很艱難，Hei Hei指：「其實同世界各地嘅樂手交流都發現，做全職音樂又可以養活自己嘅人係唔多，多數係打份工去養活興趣，即使我而家全職夾Band都有接Freelance做設計、拍片。」Ande認同道：「身邊好多朋友返工賺錢係為咗去Support Band嘅支出，自資拍MV、錄歌全部都係錢。」

《擊戰》由李健宏（KB）、MIRROR成員Anson Kong（江𤒹生/AK）、余逸思（Yoshi）擔任主持，作為香港開埠以來第一個打鼓競技節目，10位女參賽者的來頭亦不容小覷。（葉志明攝）

二人又分別談起最難捱的那段時光，Ande就指是從打木箱鼓到轉打Drum Set的轉折期：「雖然大家都係鼓，但Skill完全唔同，好慶幸自己捱得過。」Hei Hei所屬的樂隊曾獲邀到冰島、澳洲、美國、新加坡演出，這些受其他人羨慕的經歷卻令她反思：「去得多音樂節之後發現原來自己好渣，發現自己仍然係一張白紙，低潮期係最難捱。」Hei Hei又大讚香港樂隊機會甚多：「每年都有唔少好國際、本地薑嘅音樂節，其實好正，世界各地嘅Producer都會嚟睇，再Pickup一啲樂隊去外國，係好好嘅機會。」

+ 7 + 7 + 7

隨着社會環境急速變壞，言論自由日漸收窄，創作亦分分鐘觸碰到無形的紅線，Hei Hei所屬的雞蛋蒸肉餅創作時從不忌諱社會時事，《double nono》講述雙非議題，而雨傘運動後則發表了《榴槤乜乜乜》，Hei Hei坦言在這樣的環境下會有所擔心：「聽過有啲主音開始驚寫嘢嘅時候被審查，或者出音樂節會否被審查，你知香港咩都可以發生，我自己嚟緊會偏向出多啲Instrumental嘅音樂，就可以避過歌詞，但意識形態上仍然會反映社會。」