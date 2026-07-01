SJ神童、金鍾旼確認重返綜藝《大逃脫》　曾自爆被無預警踢出節目

韓國人氣綜藝《大逃脫》系列驚爆震撼彈！今日（1日）據韓國媒體iMBC獨家報導，節目元老級核心成員Super Junior神童與金鍾旼，已確認將會重返全新一季《大逃脫：The Story 2》，消息一出隨即引來全網死忠粉絲淚崩！



（IG@earlyboysd）

曾慘遭無預警「大換血」

《大逃脫》系列自2018至2021年間共推出了4季，神童與金鍾旼作為節目的靈魂人物，陪伴節目走過全盛高峰期。然而在2025年節目推出全新一季《大逃脫：The Story》時，節目組卻突然更換製作團隊並進行陣容大換血。當時元老級的神童、金鍾旼與 P.O 均未有出現在名單之中，取而代之的是全新陣容，令不少死忠粉絲直呼「接受唔到」，節目的評價亦變得非常兩極化。

《大逃脫：The Story》最大的變革之一，在於演出陣容的調整。原班人馬中的神童、金鍾旼以及P.O皆未參與錄製。（viu圖片）

「被下車」風波鬧得滿城風雨

當時的「被下車」（被迫離開節目）風波鬧得沸沸揚揚，神童其後在綜藝《認識的哥哥》中坦言，自己當時是「看了新聞才知道被換掉」，並在節目中吐露了當時的真實心聲：「不是我拒絕的，是被大逃脫製作組拒絕了。」這番心酸又無奈的言論，讓大批死忠粉絲為他大抱不平，紛紛痛批製作組無情。如今兩位靈魂人物宣布回歸，大批忠實觀眾都直呼「終於等到喇」，紛紛期待新一季能重拾當年的搞笑與燒腦火花。

金鍾旼（IG@2d1n_official）