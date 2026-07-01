《Signal 2》確定11.30開播　趙震雄涉性侵、偷車醜聞但戲份不刪

韓劇《Signal 2》在等了10年後，原本預計配合tvN開台20週年於6月播出，但因主演趙震雄過去曾有少年犯前科一事遭到曝光，而無限期延期，如今考量已無法再延後，因此正式確定播出檔期。



據韓媒《mydaily》報導，tvN電視劇《Signal 2》已確定於11月30日以月火劇（週一、週二）形式播出，全劇共8集，將播映至12月22日。

《Signal 2》已確定於11月30日播出，製作團隊對趙震雄的戲份進行多方討論，最終決定不進行刪剪，保留其所有演出內容。（《Signal》劇照）

更多趙震雄照片及《Signal》劇照：

製作團隊已決定以11月30日作為首播日，至於播出的劇是否會刪減趙震雄的戲份，製作團隊對趙震雄的戲份進行多方討論，最終決定不進行刪剪，保留其所有演出內容。

該劇早在2025年8月就已全部拍攝完成。然而，同年12月主演趙震雄昔日曾是少年犯前科被爆出，據悉，趙震雄高中時期曾因重大犯罪遭少年保護處分並被送往少年院，涉嫌與同夥竊取車輛、牽涉性侵案件，還曾偷開停放路邊且未熄火的車輛，在無照駕駛的情況下犯下多項罪行。

當時，趙震雄所屬經紀公司People Entertainment表示：「經向演員本人確認，確實曾在未成年時期有過錯誤行為。不過，目前公開的內容僅根據部分已確認的事實，由於事情已經過了30多年，很難完整掌握當時的來龍去脈，加上相關法律程序早已結束，因此存在一定的限制。」並就此致歉。

【延伸閱讀】韓影帝趙震雄涉性侵退圈 再被爆曾K房打人 苦主竟是這頂流男星（點圖放大瀏覽▼▼▼）

+ 14

延伸閱讀：

雀雀／700 億韓幣打造「京城怪物」是批判也是療傷

芮塔／秘密能守住多久？！「無人島的DIVA」：帶來希望與勇氣的反轉好劇，放手一搏吧

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】