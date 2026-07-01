郭羨妮曬14歲愛女近照驚艷網民　神複製媽媽選美全盛期五官

現年51歲的1999年港姐冠軍郭羨妮（Sonija）於2011年與內地著名動作指導朱少傑正式結婚，婚後二人育有一女Kylie，一家三口幸福美滿。近日郭羨妮透過社交平台分享女兒抱着兩隻愛貓的相片，並感性配文：「大女：Kylie、二女： Gabby（圖左）、三女：Layla，你們長大得很快。」

郭羨妮曬14歲愛女近照。（IG@sonijakk）

Kylie完美繼承郭羨妮優良基因

郭羨妮的女兒Kylie完美繼承了媽媽的優良基因。年僅14歲的她已長得眉清目秀，並擁有一張精緻的瓜子臉，相片中穿着露肩裝、留著一頭金色長捲髮，散發出滿滿的少女感，一雙修長美腿極為吸睛。讓不少網民紛紛留言讚嘆，她的美貌完全不輸母親當年選美時的巔峰狀態，驚呼長大後變得越來越漂亮了。

Kylie完美繼承郭羨妮優良基因。（IG@sonijakk）

郭羨妮曾因女兒學業壓力陷入兩難

自從女兒出生後，郭羨妮便逐漸淡出螢光幕，將重心放在家庭上。她曾表示女兒就像是「年輕時的自己」，卻也坦言面對孩子的學業壓力時，一度感到手足無措。當時的女兒不僅難以專注、習慣性拖延，還很抗拒母親在旁催促叨念，甚至曾因寫功課太過吃力而委屈痛哭。陷入兩難的郭羨妮後來採納了好友宣萱的提議，在女兒小學二年級時果斷將她轉入國際學校，改用更輕鬆快樂的方式快樂成長。

郭羨妮曾因女兒學業壓力陷入兩難。（IG@sonijakk）