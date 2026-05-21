楊思琦傳曾遭佘詩曼郭羨妮聯手孤立欺凌　被梁思浩斥扮可憐博同情

楊思琦近日出席伍詠薇（伍姑娘）及李凱賢（Brian）主持的《九運會客室》節目受訪，伍姑娘在節目上連環爆料，重提楊思琦當年在拍劇時被集體欺凌的往事，隨即引發網民熱烈討論。



伍詠薇爆楊思琦拍劇時被集體欺凌：「佢當時呢套電視劇係比一圍人恰佢、一群人恰佢。」（YouTube@ HOY媒體網絡）

而思琦在節目上亦忍不住落淚，她坦言自己本來已沒有記住這些事，但因為伍姑娘實在扮得太神似，她才一下子記起那些人的嘴臉，不禁悲從中來。（YouTube@ HOY媒體網絡）

楊思琦曾傳遭佘詩曼郭羨妮孤立

TVB經典劇集《無名天使3D》近日安排於深夜時段重播，令當年三位女主角佘詩曼、郭羨妮與楊思琦的不和傳聞再次成為網絡熱話。當年有傳兩位前輩因嫌新人楊思琦麻煩而聯手孤立她。有指佘詩曼在拍外景時大方「萬歲」，當楊思琦上前想拿取時，竟遭到現場工作人員當眾奚落：「今次唔畀錢就唔好飲！」令她委屈得當場眼眶泛紅。雖然佘詩曼事後澄清指當時天氣高達30多度，連她自己都熱到「眼紅紅」並堅決否認針對，但事件當時甚至驚動了TVB高層曾勵珍親自召見佘詩曼與郭羨妮談話。

《無名天使3D》由佘詩曼、郭羨妮、楊思琦主演。（網上圖片）

2004年的《無名天使3D》由佘詩曼、郭羨妮和楊思琦飾演三位性格不同的Madam，原來劇集也暗藏了激罕有的畫面，佘詩曼和楊思琦穿上她們隸屬的反恐組（CTU）T-Shirt，也是紮起馬尾，好靚！（網上圖片）

同時演出電視劇《無名天使3D》的三名女星佘詩曼、楊思琦 、郭羨妮在拍攝期間傳出不和，有報道稱因楊思琦戲份較多，被佘詩曼與郭羨妮聯手杯葛。（《無名天使3D》劇照）

梁思浩曾斥楊思琦「扮可憐博同情」

不過，楊思琦的受害者形象早前卻遭梁思浩公開質疑。梁思浩在網絡節目《娛樂好好玩》大爆吳家樂當年為楊思琦向劇組發聲，因為當年以為她被同劇的女藝人欺負，但發現原來不是，吳家樂後來更要向劇組道歉。一開始梁思浩沒有說出名字，只給了3個提示給網民，但網民根據各種線索，很快就猜到是楊思琦。

梁思浩與江美儀及吳家樂主持節目《娛樂好好玩》時就大爆娛樂圈的猛料。(影片截圖)

後來梁思浩亦開名指是楊思琦「扮可憐」。更直指對方：「佢成日個樣楚楚可憐、含住泡眼淚，就成日話嗰兩個蝦佢，但後來我哋先發覺原來唔係。佢拍戲……你甩（對白）嘅，咁人哋都要……『你勤力啲讀吓劇本啦』，啱唔啱先？」

梁思浩大爆吳家樂當年為楊思琦向劇組發聲，因為當年以為她被同劇的女藝人欺負。（節目截圖）

楊思琦兩度發文怒轟：少說話，積口德

面對「扮可憐博同情」的指控，楊思琦在社交平台貼出對話截圖，反擊：「So funny ! 無事搞事， 你是什麼人啊！？」其後她見到梁思浩的訪問，再度火爆發出45字怒轟對方：「為做節目，故弄玄虛，說是說非，嘩眾取寵，有人信嗎？哪有這樣的人？男子漢，多做事，少說話，積口德，才是人！大家小心！」

楊思琦 。(ig@szekikk)

楊思琦就不認同梁思浩說的話，在社交平台發文直斥他為了節目嘩眾取寵。(ig@szekikk)