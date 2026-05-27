傳連同郭羨妮排擠楊思琦　佘詩曼受訪自認高EQ拒片場與人正面衝突

無綫近日重播《無名天使3D》，加上伍詠薇早前大爆楊思琦拍劇期間遭人欺凌的細節，令當年流傳楊思琦遭同劇女主角佘詩曼、郭羨妮排擠的舊聞再度被熱議。近日佘詩曼受邀現身資深傳媒人查小欣的節目《紅查館》中，在訪問中分享自己在片場時的高EQ相處方式，坦言自己不會在拍攝現場與人發生正面衝突。

佘詩曼受邀現身資深傳媒人查小欣的節目《紅查館》。（YouTube@紅查館）

佘詩曼直言沒時間理會「雞仔聲」負評

縱使出道多年，佘詩曼的身材依舊維持的相當好，現在體重僅約101磅，與當年選港姐時只差4磅。阿佘透露自己並非刻意節食，而是因為經常沒有時間吃飯而導致胃口變小。回想入行初期自己被批「雞仔聲」，佘詩曼直言當時根本沒有時間理會負評。早年拍戲身邊沒有助手，通勤也是自己開車，有時候困到甚至會在等紅燈時趴在車上睡覺，直到後面車輛鳴笛才驚醒。

佘詩曼直言沒時間理會「雞仔聲」負評。（YouTube@紅查館 ）

佘詩曼透露拍戲曾五日四夜沒睡覺

她分享了一段早年在內地拍古裝劇《乾隆皇下江南》的經歷，當時她需在一個半月內趕拍三十集戲份，更創下連續五日四夜完全沒有上床睡覺的紀錄，甚至每次卸妝洗頭連椅子都不敢坐，就怕一坐下就睡着。阿佘笑言，正是那次捱得太狠，導致回來之後再也胖不回去。

佘詩曼透露拍戲曾五日四夜沒睡覺。（IG@charmaine_sheh）

佘詩曼自認高EQ不會與人正面衝突

被問到在演藝生涯中是否遇過像劇中黃宗澤那類「陰濕」的人，以及是否會和這種人產生衝突時，阿佘坦言演員是靠情緒工作的行業，自己絕對不會在拍攝現場與人發生正面衝突：「如果喺現場同人嘈嘅話，其實係先影響到自己嘅情緒，同埋影響到人哋嘅情緒。」阿佘自認EQ很高，吞一口氣在所難免，但幸好自己人緣好，身邊多數都是好人。被問到拿了四屆視后後，下一個目標是否瞄準「影后」時，阿佘表示比起獎項，她更希望未來可以擁有一個自己的影視項目。