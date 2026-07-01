愛回家｜周嘉洛崩潰抱頭胸肌勁搶鏡　張景淳呂慧儀再爆拖手大法

《愛． 回家之開心速遞》今晚（1日）及明晚（2日）播出的第2841集及第2842集，周嘉洛飾演的金城安連環搶盡風頭，包保笑到肚痛。第2841集的《失孤驚魂》，劇情講述金城安投資失利，孭了一身債之餘遭吳旺達政府恐嚇要收回小Bon。為救小Bon，金城安扭盡六壬撲水，可惜卻因心煩氣躁鬧爆小Bon，小Bon一氣之下離家出走，期間李莫愁（張詩欣飾）更乘機綁架小Bon，逼令安仔結婚。

金城安投資失利遭吳旺達政府恐嚇要收回小Bon。（公關提供）

嘉洛仔崩潰抱頭 「隱藏胸肌」搶Fo

今集搞笑焦點，除了金城安與小Bon的「笑中有淚」互動，還有嘉洛仔極盡視聽之娛的「求情崩潰表情包」！首先為尋回小Bon，安仔貼到自己成身「尋龍啟示」已經夠晒經典；另為搏取熊家同情，安仔全程極速遊走一哭、二鬧、三咬唇、四Bling Bling眼、五苦情狀態已相當過癮；而在云云「崩潰」場口中，其中一幕「生意失敗式抱頭」，更令嘉洛仔超強勁胸肌若隱若現，相當有睇頭。

嘉洛仔崩潰抱頭 「隱藏胸肌」搶Fo。（公關提供）

安仔為安撫若水大晒「兩指撩鼻一指撩眼」神功

而在2842集的《媽媽的第一堂課》，劇情講述熊若水（呂慧儀飾）接受超聲波檢查期間，發現未來BB「龔丸」先天擁有6隻手指；為怕「龔丸」遭受歧視，若水煞是傷心。為了安撫若水，安仔施展渾身解數，裝「假手指」表演「單手摷起四籠點心」之餘，還大晒「兩指撩鼻一指撩眼」神功，相當爆笑；值得留意的是，嘉洛仔懶勁地單手摷起四籠點心時，在旁的滕麗名竟一路忍俊不禁，令場口更有喜感。

安仔為安撫若水大晒「兩指撩鼻一指撩眼」神功。（公關提供）

張景淳呂慧儀再爆「Sweet爆拖手大法」

這一集除了嘉洛仔的搞笑位，「龔水CP」張景淳及呂慧儀的患難見真情亦相當暖心感人，飾演龔燁的張景淳，還自創了全新的「Sweet爆拖手大法」，萬勿錯過！