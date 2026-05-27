愛‧回家｜李偉健普通話爆笑全網　羅樂林化身IronMan一掌KO周嘉洛

《愛‧回家之開心速遞》是由梁耀堅監製，冼翠貞、陳可兒編審的王牌處境劇，逢周一至五晚八點翡翠台播映。



昨晚（26日）一集焦點圖片。（公關提供）

《你是否在雪山救過一隻狐狸？》獲洗版式好評

《愛‧回家》向來著力緊貼潮流熱話，昨晚（26日）一集《你是否在雪山救過一隻狐狸？》完美惡搞早前網絡盛行一時的「雪山救狐狸」＋「醬板鴨」Gag，加上一眾演員勁搞笑的完美演繹，以及李偉健及林漪娸的世界級普通話，為網民獻上了一個極爆笑的晚上，昨晚劇集播出後，網上出現洗版式好評，《愛‧回家》惡搞旋風再度在網絡盛行。

完美惡搞雪山救狐狸」＋「醬板鴨」Gag。（公關提供）

燒鴨飯救狐狸劇情暴走

昨晚劇情講述Bonnie（林凱恩飾）與朱凌凌（吳偉豪飾）拍攝全新短劇「唐伯虎點秋香」遇上阻滯，並臨時殺出三太白天娥（樊亦敏飾）、二太佘秀琴（蘇恩磁飾）及薛絲（林漪娸飾）三大「程咬金」、爭做一直懸空的「秋香」角色，最終Bonnie把心一橫，將短劇寫成「四大才子雪山救狐狸」，劇情講述四大才子「唐伯虎」金城安（周嘉洛飾）、「祝枝山」朱凌凌（吳偉豪飾）、「文徵明」艾頓壯（焦浩軒飾）、及「周文賓」Terry（李偉健飾），用「燒鴨飯」勇救狐狸，但最終卻因種種不幸意外，招來殺身之禍，劇情最終更暴走至硬銷植入廣告…

「四大才子雪山救狐狸」。（公關提供）

三輪報仇工具由手槍升級至轟天炮

昨晚最瘋狂的位，是三太、二太及薛絲輪流以不同的驚喜古裝造型，「奪門而入」並以「你們是否在雪山救過一隻狐狸」做開場白，向四大才子問責，而懵盛盛的四大才子，不但搞錯狀況以為被報恩、不斷問錯「身份」之餘，三位「程咬牙」的報仇工具更由手槍升級至轟天炮，完全是「神惡搞」早前盛行的「雪山救狐狸」AI短劇，難怪網民笑到肚痛兼好評如潮。

真係笑到肚痛啊。（公關提供）

羅樂林驚喜現身演楊過

以下對話全程普通話，Terry：「你就是那隻狐狸？」三太：「不是，我是哪盒燒鴨飯，你為甚麼用我來餵狐狸？」；艾頓壯：「你是那盒燒鴨飯？」二太：「不是，我就是那隻狐狸，本來我不用死的，就是給你燒鴨飯噎死了」；薛絲：「我就是雪山，你們亂扔飯盒把我污染，我是來報仇的！」最後輪到金城安受死時，再度出現了連明知是惡搞的網民、都意想不到的走向。首先金城安開門後，進來的竟是楊過（大龍生羅樂林），他問了同一個問題後，直指金城安的狐狸讓他的鵰消化不良，之後便硬Tag接龍整肚丸，正當大家以為大團圓結局時，楊過卻指金城安令鵰兄受苦一樣要死，之後便化身「Iron Man」一掌令金城安煙消雲散，認真瘋狂。

呢段「神惡搞」，全部特登用咗四比三嚟呈現，令件事惡搞得嚟更原汁原味。（公關提供）

李偉健普通話被網民瘋狂取笑

這一幕「重中之重」，除了造型、內容夠爆笑，所有演員的普通話亦是網民重點笑位，當中尤以Terry的普通話最為網民吐槽及取笑，薛絲的亦有一種魔性的喜感，而三太及大龍生則獲大讚夠標準。

Terry的世界級普通話。（公關提供）

焦浩軒「我殺豬養你」致敬內地劇《逐玉》

除了「神惡搞」熱播網絡AI短劇及演員們觀賞指數爆高普通話，昨晚還有另外3大爆點值得留意（即加起來全集共有5大爆點）。首先，對於羅樂林終正式以自己經典角色「楊過」現身、且依然英氣十足，網民大感佩服及有意義；第2是向來被指有周星馳影子的周嘉洛，這次在劇中演回星爺的經典搞笑角色「唐伯虎」，獲網民大讚是巧妙及很好的安排：「周嘉洛演唐伯虎真係好適合，佢好有周星星影子，仲係靚仔版」；最後一點，是艾頓壯的最潮追女仔字句「我殺豬養你」，其實是向熱播內地劇《逐玉》致敬，難怪網民大讚《愛‧回家》編審夠給力。