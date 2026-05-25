愛‧回家｜吳偉豪化身祝枝山追女仔　秋香人選令周嘉洛當場崩潰

《愛‧回家之開心速遞於年頭播出的劇中劇《媽媽在哪兒》大獲好評，劇中狗血式網絡短劇暴走情節、加上演員的瘋狂投入演出（例如三太（樊亦敏飾）與蔥頭（丘梓謙飾）的「間接咀嘴」）均令網民大歎過癮。



「媽媽」今次真係著「打格衫」上陣，三太身形勁弗。（公關提供）

《愛‧回家》式網絡短劇載譽回歸

相隔3個多月，《愛‧回家》式網絡短劇將於本周載譽回歸，除了有《媽媽在哪兒》的「經典畫面」延續，還加插了以「唐伯虎點秋香」為主題的全新題材，不但爆笑度再升呢，參與短劇的核心演員數量也大增，開心又熱鬧。今次短劇內容講述朱凌凌（吳偉豪飾）與Bonnie（林凱恩飾）密鑼緊鼓籌備《媽媽在哪兒》新一季，但由於大龍生（羅樂林飾）不喜歡三太過份性感的貼身戲服，三太被逼退出，拍攝被逼叫停…

可惜大龍生嫌三太太性感唔畀拍。（公關提供）

四大才子追女仔？

由於早與平台簽約，Bonnie情急智生將主題轉為「誇張四大才子」，由金城安（周嘉洛飾）飾演「鬼馬風流唐伯虎」、朱凌凌飾演「也文也武祝枝山」、艾頓壯（焦浩軒飾）飾演「扭計暖男文徵明」，Terry（李偉健飾）飾演「好聲好戲周文賓；至於飾演「華府高級首席丫寰」的，則有「巴辣寸嘴小辣椒葵盛」羅毓儀、「刁蠻嬌俏小蠻腰葵興」鄺潔楹、及「活潑可人小紅唇葵菁」李芷晴。

「誇張四大才子」。（公關提供）

「華府高級首席丫寰」。（公關提供）

秋香人選成最大懸念

整套劇中劇最大賣點，除了四大才子荒謬的爆笑演出及追女仔技倆，誰人飾演秋香姐亦是重點所在。原本Bonnie請來知名女藝人飾演秋香，可惜對方臨時另有工作，拖無可拖的Bonnie正想親身上陣頂替時，卻臨時殺出三大超乎想像的「程咬金」爭「秋香」一角，令金城安難以置信兼無法接受…為了解決「秋香」危機，凌凌及Bonnie構思了更瘋狂暴走的劇情，最後演變成極無厘頭的「Q & A版雪山飛狐」…