愛‧回家｜滕麗名遭周嘉洛鯪魚誤傷變蠢　從霸氣雀后淪為打牌新手

《愛‧回家之開心速遞》昨晚（27日）推出《尋蠢記（上）》，主角更是滕麗名飾演的熊尚善，完美抽正無綫自家製IP劇《尋秦記》水，獲網民大讚抵死！昨晚劇情講述熊家到某酒樓用餐，熊樹仁（單立文飾）及熊若水（呂慧儀飾）因私人恩怨刻意冇叫熊尚善，結果更因誤墮騙局焗住Call爆出名精明的熊尚善求救…為了道謝兼道歉，熊家上下狂買海紅斑氹番熊尚善，豈料混亂間金城安（周嘉洛飾）竟以鯪魚誤傷熊尚善，之後善姐便離奇變蠢，冇晒工作能力之餘、就連簡單數學都唔識計，因而引發連番笑話，亦為下集留下極大懸念…

熊家眾人誤墮騙局，幸得熊尚善出手解圍。（公關提供）

熊家上下帶熊尚善去睇腦科醫生。（公關提供）

網民大讚熊尚善蠢的可愛

昨晚爆笑位多不勝數，當中尤以打麻雀反差劇情最搞笑，變蠢前的熊尚善打麻雀滿面囂張，狂反白眼藐嘴之餘又愛口出狂言，加上「大殺四方」氣勢逼人，堪稱「霸氣雀后」！但變蠢後的熊尚善不但冇晒攻擊力及霸氣，就連智商也急降、竟連以往最耍家的「九子連環」都唔識食，熊家陷入一片恐慌。對於善姐突然變蠢，不少網民大為受落之餘，並期待下集的《尋蠢記》能有大快人心反轉位：「大家姐蠢少少其實都幾可愛」、「熊尚善打麻雀大殺四方嗰段好型」、「真心幾fun」、「超可愛的」、「感覺明天會突然變回來」，並很開心《愛‧回家》再度推出上、下集系列。

變蠢前嘅熊尚善打麻雀個樣氣勢逼人。（公關提供）