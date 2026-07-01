非份之罪｜曾展望激罕演好色渣男向游嘉欣施暴　獲網民激讚好戲

《非份之罪》是由王心慰（Amy姐）監製、翁善瑩編審的「人性反思」另類寫實劇集，主要演員有吳啟華、陳煒、阮浩棕、劉佩玥、朱敏瀚、吳偉豪、賴慰玲、何沛珈、徐榮及單立文等。



本集焦點圖片。（公關提供）

戴祖儀生死再度成謎

雖然戴祖儀飾演的康嘉嵐疑似在首集死去，不過隨著劇情發展，又似乎並非如此簡單…昨晚（6月30日）劇情講述嘉儀（游嘉欣飾）接到嘉嵐報平安message欣喜若狂，但父親康力（吳啟華飾）及母親白美雅（貝安琪飾）卻反應異常，康力更宣布決定放生嘉嵐…正當康氏一家以為嘉嵐安好，康力卻從查案警員口中得知「無臉女屍」特徵與嘉嵐90%脗合，嘉嵐生死再度成謎…另邊廂，深信家姐尚在人間的嘉儀，前往找嘉嵐秘密男友阿Ken（曾展望飾）詢問家姐下落，豈料卻遭Ken禁錮，渣到盡頭的Ken除乘機向康力勒索三百萬鉅款，更意圖毁嘉儀清白…

就咁睇，以為GM個角色最多都係爛蒲。（公關提供）

曾展望色心大起向游游施暴

之前憑《女神配對計劃》人氣急升的曾展望（GM），在劇中將巔覆官仔骨骨形象，飾演爛蒲爛玩貪錢Band友，更色心大起向游游施暴！昨晚GM激罕在螢光幕前展現奸險、無賴、衰格及好心一面，並連環粗暴地對待游游；但值得留意的是，GM制服游游期間盡顯敏捷好身手，尤其一手將游游360度反轉動作，望落絕對孔武有力。對於GM演好色渣男，不少網民大讚好戲及演得出色，演技備受肯定。

呢吓單手制服「翻滾游游」盡顯好身手。（公關提供）

GM笑言演藝成就解鎖：我第一次拍咁多動作戲

談到新劇角色，GM受訪時透露當初接到監製WhatsApp邀請演出時，覺得角色「幾有挑戰性」，他又透露相關強暴場口背後拍攝大有難度：「我第一次拍咁多動作戲，仲要唔係只係打兩吓，我哋喺個Band房度拍，有好多道具，我同游游打完交之後，我就要攞啲結他線綁住佢、之後再單手撳低佢再的佢去梳化，呢一連串動作可以話係演藝成就解鎖，當然好多謝當時嘅武指，佢喺好短時間內令我明白咗動作戲嘅真諦，就真係要畀啲力真做」、「因為初初驚整親游游會就住就住，但原來唔真做畀啲力落去，反而拍多咗Take仲易令對手受傷，所以拍之前，我都有同游游講話我哋真係畀力試一次喇。」

點解GM個樣可以咁衰格。（公關提供）

韋家雄化身「為食神探」靠裝束破案

除了GM，昨晚韋家雄的出場亦相當搶戲，在劇中飾演「為食沙展」孟保的他，雖然出場後一味掛住食，似對案件無心裝載，但卻能單憑無臉女屍死時的裝束，成功推斷到死者生前的出入場所，堪稱「為食神探」。其實韋家雄已非首次飾演識飲識食角色，之前他在《臥底嬌娃》中便飾演星級大廚，經常在鏡頭前大晒廚藝；而現實生活中，韋家雄亦是愛下廚暖男，會半夜三更親手炮製煲仔飯慰妻，絕對是百分百「為食好男人」！