師傅點算｜有緣人參觀木乃伊　驚見白骨擰頭注視更自爆姻緣極差

《師傅點算》是由「資深廟祝」火火、「實習廟祝」施焯日（Arthur）主持TVB Plus（82台）全新直播互動綜藝節目。



大合照。（公關提供）

五位有緣人分享靈異經歷

昨晚（30日）主題「師傅我見鬼」同時舉行第三次Fans Meeting，請來五位有緣人分享撞鬼經歷，讓In Lee、羅泳嫻（裸泳）、趙嘉寶三位師傅指點迷津。先登場的有緣人Teresa在醫院工作，自言從孩童時代已察覺自身有靈異體質，亦不時受靈體騷擾。試過參觀木乃伊展時，明明所有展品都以白布包裹，但Teresa卻偏偏見到一副白骨，她說︰「行過去再睇，直情副白骨嘅頭會郁，擰過嚟望住我。」

昨晚五位有緣人分享靈異經歷。（公關提供）

In Lee忠告對靈界事不宜過份參與

近年Teresa這類感應越益強烈，差不多每日都跟靈界有接觸。印象最深刻一次是在病房工作期間，當時有病人過身，她說︰「嗰時我係背住病房，但就感應到嗰位過身病人，身邊有兩位相信係鬼差嘅靈界人士。之後佢哋一直行過我身邊，喺玻璃門嗰邊行走咗。」Teresa希望這份能力能幫到人或靈體，她透露姻緣運一直很差，未知跟這份能力是否有關。In Lee帥傅先派定心針，她說︰「唔關姻緣㗎，呢份能力唔會影響善良嘅人。」但忠告Teresa對靈界事不宜過份參與，只宜以信使、聆聽者身份出現，In Lee師傅說︰「有時屋企人嚟唔切見最後一面，你可以代表屋企人接收呢份遺憾或者聽眾生訴苦，之後你可以寫低拜神時同神明講，千祈唔好話『我見到你呀、我幫你吖』，咁樣做有機會受到不必要傷害。」

Teresa在醫院工作經常接觸到靈體。（公關提供）

嘉寶師傅為Lemon做封身儀式

此外，嘉寶師傅為另一位有緣人黃詩詠（Lemon）拆解靈異體質，她由父親陪同到場。Lemon不時有靈異遭遇，有趟深夜坐在客廳，瞄到有白影掠過，她說︰「我冇覺得好驚，幾日後媽咪問我係咪覺得屋企有靈體，話有位師傅睇到有。」之後師傅過來處理後，就再沒有見過靈體。又有一次Lemon服食了安眠藥入睡，迷糊間見到有不同顏色光暈的天使圍在周圍，當時不清楚是幻覺還是現實。嘉寶師傅看表示Lemon並非靈異體質，之所以經常有奇特遭遇跟八字中火、土太旺有關，她說︰「所謂五行失調，會導致長期失眠令到身體虛弱，磁場改變令到你容易接觸或者感應到靈體。」嘉寶師傅最後為Lemon做封身儀式，閂了跟靈界的感應，可以做回「正常人」。