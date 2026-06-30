東張西望｜大媽「佳操」攻陷公園發惡搶手機　朱文慧慘遭潑水

近年由內地殺入香港的「佳木斯快樂舞步健身操」（簡稱佳舞、佳操），迅速攻陷全港各大公園。大批大媽佔據場地、大聲播放音樂，令附近街坊怨聲載道。無綫節目《東張西望》日前（29日）播出外景主持朱文慧與攝製隊深入各區公園直擊採訪，沒料到竟遭到部分情緒失控的大媽瘋狂反擊——潑水、動粗搶手機、甚至捉住工作人員隻手大嗌「非禮」！現場充斥粗口與尖叫，場面極度混亂。

無綫節目《東張西望》日前報道了香港的「佳木斯快樂舞步健身操」（簡稱佳舞、佳操）亂象。（《東張西望》截圖）

將軍澳公園淪戰場 衝突完結大媽「變臉」求合照

最近多名青年到公園練習玩爆旋陀螺，兩組人因場地使用問題爆發激烈衝突。大媽隊伍每天準時佔據公園空地，過去曾因音響聲量過大而被多次投訴。玩陀螺的青年阿杰就向攝製隊大吐苦水，指大媽們極度霸道，經常惡言相向，投訴年輕人「阻住佢哋跳舞」，令雙方爭執不斷升級。

玩陀螺的青年阿杰就向攝製隊大吐苦水。（《東張西望》截圖）

當《東張西望》攝製團隊嘗試上前了解情況時，多名佳操大媽瞬間「起槓」暴走，場面極度混亂，有大媽更一個箭步上前，強行搶走工作人員的手機，她反過來指責節目組利用她們來做流量、對她們不公平，並自豪地表示：「我們作為新香港人，我們也很反感，只能說文化不同而已，包容一下。」隨後在報警之下雙方息事寧人，和平散場。

當《東張西望》攝製團隊嘗試上前了解情況時，有大媽強行搶走工作人員的手機。（《東張西望》截圖）

大媽表示自己作為新香港人，求雙方都包容一下。（《東張西望》截圖）

令人啼笑皆非的是，當衝突過後、攝製隊準備離開時，剛才還兇神惡煞的大媽卻突然出現戲劇性「大變臉」！她們竟然秒變小粉絲，笑意迎面地主動要求與主持朱文慧合照留念，「秒變臉」的反差感讓現場工作人員完全反應不過來。

衝突過後大媽主動要求與主持朱文慧合照留念。（《東張西望》截圖）

荃灣公園爆衝突 大媽惡意挑釁：影我我就郁你

鏡頭一轉回到荃灣公園，有成員一見到攝製團隊，就上前發難。大媽就一邊躲避鏡頭，一邊大喊「非禮呀！非禮呀！」試圖恐嚇工作人員。另一名成員則對著鏡頭惡狠狠威脅：「你影我，我今日就郁你！我同你講，影我我就郁你！」

回到荃灣公園，有佳操成員一見到攝製團隊，就上前發難。（《東張西望》截圖）

大媽就一邊躲避鏡頭，一邊大喊「非禮呀！非禮呀！」試圖恐嚇工作人員。（《東張西望》截圖）

另一名大媽則對著鏡頭惡狠狠威脅：「你影我，我今日就郁你！我同你講，影我我就郁你！」（《東張西望》截圖）

「東張女神」朱文慧與攝製團隊試圖就公眾的噪音投訴向她們尋求正面回應時，大媽們隨即表現得極度抗拒。最震撼的一幕，莫過於一名紅衣阿嬸在喝水後，突然發難將水樽內的水直接潑向主持朱文慧！

一名紅衣阿嬸在喝水後，突然發難將水樽內的水直接潑向主持朱文慧！（《東張西望》截圖）

主持朱文慧被潑到濕嗮。（《東張西望》截圖）

網民熱議：無公德心、自私自利

節目亦走訪了其他地區的佳操情況，在荃灣德華公園，十幾名大嬸在牌坊下繞圈做操，動作生硬，見到鏡頭同樣大喝「不要拍」並質問記者意圖。而在黃埔和黃公園，該區的佳操隊則比較有紀律，隊員穿著統一制服、動作熟練，並將音響聲量調低，避免影響到其他街坊，節目訪問了其中一名大媽，她坦言團員大部分都是「從大陸過來，在這裏沒事情做，就跳跳舞健身」。

在荃灣德華公園做操的大嬸見到鏡頭同樣大喝「不要拍」並質問記者意圖。（《東張西望》截圖）

而在黃埔和黃公園的佳操隊則比較有紀律。（《東張西望》截圖）

節目播出後，大媽們的瘋狂行為隨即引發全網網民的猛烈抨擊，留言區幾乎一面倒譴責：

「無知識、無公德心、自私自利、無理取鬧，做運動點解一定要開喇叭？如果你哋淨係做運動無人會投訴，因為可以唔睇但聲係無得避，仲會令人好煩擾，老人唔知點解好鍾意帶住個喇叭，唔只公園行山郊遊一定都開到好大聲，但其他人係想靜心去呢啲地方舒暢一吓，香港唔係得你哋㗎！」

「東張唔報警拉人? 班大媽普通襲擊，唔可以放過。」

「果個大嬸有用水淋人，又屈人非禮，佢地d人惡成咁都無人執法！」

（《東張西望》截圖）