56歲李嘉欣曬健身照背肌驚人強勢吸睛　豪門闊太居家運動空間曝光

現年56歲的「大美人」李嘉欣於2008年嫁給許晉亨，晉身豪門後，多年來養尊處優，外表身材都維持凍齡狀態。日前（1日）李嘉欣在社交平台分享居家健身照，並留言「Happy training」，大曬結實背肌極震撼！



李嘉欣與丈夫許晉亨合照。（IG@michele_monique_reis）

精緻薄背線條盡現

相中所見，李嘉欣坐在訓練器械上，雙手緊握把手向上拉舉，一頭金棕長髮順直垂落，露出背部緊實立體的肌肉線條，肩背輪廓分明，練出一副精緻薄背。這副零贅肉的魔鬼身段，任誰都能一眼看出是長期堅持健身、歷經無數汗水累積的自律成果，絕非一朝一夕之功，足見她對自我體態管理的嚴格要求。最難得是肌肉結實卻不顯臃腫，力量感與女性柔美感平衡得恰到好處，身材管理功力可見一斑。

精緻薄背線條盡現。（IG@michele_monique_reis）

專業器械展現闊太生活氣息

她以深紫色透紗工字運動背心上陣，小鏤空設計暗藏細節，配搭綠色緊身運動褲及白襪波鞋，清爽活力之中不失時尚感，手套與手錶更點綴出專業味道。身處的居家健身空間整潔舒適，藍色健身球與窗台相框為畫面增添生活氣息。向來大方自信的她，更不時在社交平台分享絕佳身材，從這些經得起時間考驗的完美線條，切實可見長期堅持健身的恆心，數十年如一日的嚴格自我管理，令人由衷佩服。