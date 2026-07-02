TVB「御用姣精」鄧伊婷曬火辣瑜伽片　墨綠Bra Top盡顯魔鬼身材

現年36歲的鄧伊婷（Irina），因在多部劇集中將小三、情婦等角色演得入木三分，因而獲得網民封為「御用姣精」。近日，鄧伊婷在社交平台上載了一組做瑜伽的短片，極度火辣的身段線條完美展示了什麼叫「健康性感」！

鄧伊婷演過不少角色。（《迷網》截圖）

鄧伊婷被網民封為「御用姣精」。（IG@irinateting）

墨綠Bra Top極度貼身 盡顯完美胸形與翹臀

雖然在螢幕前的形象美艷妖媚，但現實中的鄧伊婷其實是一名不折不扣、熱愛運動的健康女神。影片中鄧伊婷完全卸下了平日的濃妝，換上簡約的運動裝束，她身穿一件墨綠色Bra Top，搭配超緊身的高腰瑜伽褲，貼身的剪裁將她全身上下零贅肉的魔鬼身材勾勒得一覽無遺。

鄧伊婷近日分享做瑜伽的靚相。（IG@irinateting）

鄧伊婷還用上了健身環。（IG@irinateting）

無論是做出深層伸展、下蹲，還是借助瑜伽環進行局部鍛鍊，鄧伊婷豐滿的上圍與招牌長腿都極為搶鏡。其中一幕她跪在瑜伽墊上、單手支撐身體向側邊極限伸展。這個定格畫面將她完美的胸形、極致纖腰以及渾圓翹臀的線條展現得淋漓盡致，視覺效果非常震撼。

鄧伊婷做伸展動作，完美身材展露無遺。（IG@irinateting）

鄧伊婷對鏡自拍，大曬「蜜桃臀」。（IG@irinateting）

鄧伊婷的身材比瑜伽老師都吸睛。（IG@irinateting）

女神基因有跡可循 親姑姐竟是夏文汐

鄧伊婷的惹火身材與冷艷美貌，原來全賴家族的強大遺傳基因，鄧伊婷的親姑姐，正正就是80年代紅透半邊天的性感女神——夏文汐。

鄧伊婷的親姑姐是夏文汐。（IG@irinateting）

鄧伊婷於2012年以原名「鄧以婷」加入女子組合Super Gear正式出道，後2016年參選「大閘蟹小姐競選」，因此初期亦有「大閘蟹小姐」之稱。加入TVB後鄧伊婷雖然多被安排出演花瓶或反派情婦等限制性角色，發揮機會不算多，但她憑藉自律的健美身材與不時大派的福利，在社交平台上成功吸納了大量鐵粉，人氣高企。

鄧伊婷在《香港探秘地圖》又係做「小三」。（電視截圖）

鄧伊婷出演過《愛·回家之開心速遞》。（電視截圖）