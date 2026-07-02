楊洛婷慶細仔五歲生日曝光巨型新居　曾蝕五百萬搬屋方便子女返學

前港姐亞軍楊洛婷（Rabeea）與樂隊Dear Jane主音黃天翱（Tim）在2014年結婚，婚後育有一子一女，一家四口生活美滿。日前，楊洛婷為細仔Tristan慶祝5歲生日，並在社交平台分享慶生片段。片中不但見到現場佈置充滿心思，更意外令其新居豪宅曝光。



前港姐亞軍楊洛婷（Rabeea）與樂隊Dear Jane主音黃天翱（Tim）在2014年結婚。（IG：@rabeeayeung）

楊洛婷同老公樂隊Dear Jane主音Tim黃天翱育有一子一女。（IG：@rabeeayeung）

溫馨！（IG@rabeeayeung）

楊洛婷用心佈置現場（IG@rabeeayeung）

5歲細仔化身Iron Man興奮開Party

片段開首，楊洛婷在地上擺放多個復仇者聯盟超級英雄模型，並點燃蛋糕上的「5」字蠟燭。隨後，壽星仔身穿整套紅色的「鐵甲奇俠」戰衣興奮登場，並在媽媽的陪伴下開心吹熄蠟燭，場面非常溫馨有愛。

穿整套紅色的「鐵甲奇俠」戰衣。（IG@rabeeayeung）

溫馨！（IG@rabeeayeung）

極長走廊變滑板車賽道

吹完蠟燭後，Tristan興奮地拆開滑板車生日禮物，並即場在家中試車。鏡頭隨之曝光了豪宅內的一條「極長走廊」。走廊空間感十足、採光充足，兩旁更掛滿了一家四口的甜蜜合照。Tristan在室內踩滑板車也完全沒難度，足見新居面積相當驚人。

踩滑板車。（IG@rabeeayeung）

長走廊（IG@rabeeayeung）

兩旁更掛滿了一家四口的甜蜜合照。（IG@rabeeayeung）

出售清水灣單位持貨6年蝕逾500萬

其實黃天翱與楊洛婷早前才以1,828萬元沽出有「明星屋苑」之稱的西貢清水灣傲瀧三房舊居，持貨6年實蝕500萬元。對此，心態豁達的楊洛婷曾表示，賣樓是為了方便子女在北角返學，更笑稱現時做價屬市價：「當買咗個開心」。

2024年以1,828萬元沽出曾經自住的三房單位連車位，持貨6年料實蝕500萬元。（IG：@rabeeayeung）

楊洛婷絕對是索爆人妻代表。（IG：@rabeeayeung）