港姐冠軍黃嘉雯返港大曬峇里舊照　低胸裙惹火身材網民大飽眼福

剛隨港姐大隊從湖南外景返港的2019年香港小姐冠軍黃嘉雯（Carmaney），雖然身體已經回到香港並重新投入工作，但心靈顯然還留在度假天堂，完全開啟了旅行模式！她日前在社交平台一口氣上載了一系列早前去峇里島度假的絕美舊照，並感性留言：「Throw back to my Bali escape！」瘋狂回味。

黃嘉雯日前上載了一系列早前去峇里島度假的絕美舊照。（IG@carmaneysantiago）

墨綠低胸展名模身段 泳池邊大秀修長美腿

從曝光的相片可見，黃嘉雯為了這趟峇里之旅準備了多套性感火辣的度假造型。當中最吸睛的莫過於她穿上一襲墨綠色低胸吊帶連身裙，優雅地坐在無邊際泳池邊，大方展現白皙修長的逆天美腿，畫面既性感又吸睛。除了令人噴血的火辣打扮，黃嘉雯還大方分享了多張充滿生活感的度假日常。從在當地悠閒做瑜伽淨化心靈、躺在沙灘上看日落喝雞尾酒，再到與友人夜蒲狂歡的開心時刻，每一張照片都將她的名模完美身段展露無遺，惹火身材令人稱羨。

譚嘉儀留4字隔空「挑釁」

正當一眾網民紛紛留言大讚黃嘉雯美貌之際，這篇發文卻意外引來了圈中好姊妹譚嘉儀（Kayee）現身「示威」。原來譚嘉儀目前依然留在當地享受悠閒假期，眼見好友已經返港投入工作，譚嘉儀隨即在留言區幽默地隔空挑釁：「Still in Bali（仍在峇里）」譚嘉儀還配上一個極度得意的表情，直接向黃嘉雯高調「炫耀」。這對圈中好閨密在網絡上毫無包袱的幽默互動，隨即逗笑了不少網民。