47歲椎名林檎再爆不倫戀　酒店密會細7歲已婚經濟學家成田悠輔

日本歌壇傳奇女王椎名林檎驚爆陷入最新一波「不倫風暴」！現年47歲的她，7月2日遭日本知名週刊《Friday》強勢踢爆，與現年40歲、在知性圈與政經界極具影響力的「令和領袖級天才經濟學家」成田悠輔大談相差7歲的驚世地下情，消息一出瞬間轟動全日本！

日本歌壇傳奇女王椎名林檎再陷「不倫風暴」。（IG@ringo_sheena）

東京街頭甜蜜約會 巡演期間飯店共度春宵

根據週刊報導，這對看似毫無交集的「音樂女王」與「頂級知識分子」私底下互動極其親密，地下戀情早已悄悄展開。 5月底，椎名林檎被直擊身穿青春洋溢的吊帶褲，與成田悠輔成雙成對地漫步在東京街頭甜蜜約會，兩人隨後還一同低調觀賞了爵士樂演出。

椎名林檎被爆熱戀40歲已婚天才學者成田悠輔。（X@FRIDAY_twit）

更震撼的是，在椎名林檎舉辦巡迴演唱會期間，成田悠輔被拍到在演出結束後，直接熟門熟路地奔向女方下榻的飯店，兩人在房間內共度春宵，讓這段地下情正式浮上檯面。

成田悠輔被拍到在椎名林檎演出結束後，直接奔向女方下榻的飯店。（X@FRIDAY_twit）

男方超狂背景起底

頂著「令和天才經濟學家」光環的成田悠輔，在日本知性圈與媒體界極具影響力。他畢業於日本最高學府東京大學，隨後赴美在麻省理工學院（MIT）順利取得博士學位，學歷堪稱天花板級別。

去年底，椎名林檎和成田悠輔受邀一同參加專訪。（X@gekkan_bunshun）

不過，這位天才才子的感情世界卻極其顛覆。事實上，成田悠輔並非單身，他早在大學時代就與現任妻子相識並結婚，至今仍維持著婚姻關係。思想獨特的他，過去曾公開透露與妻子長期處於分居狀態，更曾語出驚人地發表其維繫婚姻的獨門祕訣：「我們夫妻美滿的祕訣，就是『不見面』。」

椎名林檎與成田悠在現場互動火花四射。（X@gekkan_bunshun）

沒想到，平時標榜跟正宮「不見面」才能維持美滿的才子，私底下卻頻頻與椎名林檎密會、甚至到飯店過夜。如此雙標的偷拍畫面一曝光，顯得格外諷刺，也讓他一夕之間淪為「不倫男」。

椎名林檎情史同樣精彩！

事實上，樂壇女王椎名林檎私下的感情世界也向來多采多姿，且不只一次與「已婚者」扯上關係，她曾與已婚結他手彌吉淳二傳出不倫戀，2000年奉子成婚「坐正」，可惜這段婚姻僅維持了兩年便宣告離婚。

椎名林檎歷任伴侶皆是已婚者。（Facebook@椎名林檎）

離婚後，椎名林檎搭上已婚廣告導演兒玉裕一，並為對方誕下一對子女。兩人多年來選擇不註冊結婚，一直維持著事實上的伴侶關係。前年（2024年），她還被拍到與兒玉裕一同去欣賞前組合「嵐」成員松本潤的舞台劇，騷後更在後台開心合照。

椎名林檎與導演兒玉裕一（左二）一同欣賞松本潤的舞台劇，騷後更在後台開心合照。（網上圖片）

一邊是情史豐富的搖滾女王，一邊是主張「不見面」的已婚天才學者，這段跨界「姐弟不倫戀」已成為全日本最矚目的八卦焦點！