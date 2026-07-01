佐藤二朗爆騷擾橋本愛　拍戲強摸、硬闖休息室大罵致女方身心崩潰

57歲日本演員佐藤二朗在當地影壇有著獨特演技個性，2011年以《勇者義彥與魔王之城》展露頭角，緊接著還演出大河劇《鎌倉殿的13人》，今（2026）年更以《爆彈》榮獲日本電影學院獎最佳男配角獎。佐藤二朗最近跟新生代女星橋本愛演出日劇《夫婦別姓刑警》，未料拍攝期間的肢體接觸讓女方不堪其擾，被製作人警告後不僅沒有反省，反而大鬧橋本愛的休息室怒吼：「妳不配當演員！」在經過律師的調查處理後，已被認定為「嚴重騷擾」。



擅自摸臉爆衝突 硬闖休息室狂吼

根據《週刊文春》今（1）天爆料，導火線衝突發生在今年3月22日，佐藤二朗與橋本愛在《夫婦別姓刑警》中飾演一對隱瞞夫妻身份的刑警搭檔。然而，劇組人員稱在某場警車戲的拍攝中，佐藤在未事先溝通的情況下，即興用雙手捧住橋本愛的臉頰，甚至當天佐藤還身體不適，咳嗽個不停。

佐藤二朗（左）和橋本愛（右）在《夫婦別姓刑警》劇中飾演夫妻，近期爆出佐藤二朗騷擾橋本愛。（《夫婦別姓刑警》劇照）

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實際上橋本愛10年前在演出舞台劇時曾被其他演員騷擾，留下嚴重的心理創傷。雖然本作並無床戲等大尺度場面，但她仍向製作人拜託可能要在拍攝過程中限制肢體接觸的程度。製作人將此事轉達給佐藤二朗的經紀人，但經紀人不想打壞佐藤二朗對拍攝投入的興致，也不想限制他的演技，因此經紀人並未轉達給藝人，製作人對此也默許。

橋本愛被摸臉頰後，公司透過製作人再轉達要求，希望佐藤二朗能控制肢體接觸。未料從製作人得知相關消息後，佐藤二朗居然直接衝往橋本愛的休息室，先要求造型師離開，只留下橋本愛跟經紀人「單獨談談」。當時佐藤二朗怒斥：「如果有（肢體接觸）限制的話，應該要早點講清楚！」

佐藤二朗離開後橋本愛疑似大受衝擊，直接在消息室內放聲大哭。當天拍完戲，由兩位演員、製作人跟經紀人再進行會談，佐藤二朗被警告不得擅自前往橋本愛的休息室，也達成在即興演出時只碰肩膀、手臂的共識，其他身體部位則須事先取得允許。

二度硬闖狂飆罵 女方崩潰痛哭了

然而事情才過了2週，4月22日拍攝後又爆出類似事件。當天佐藤二朗疑似看完第一集的畫面後太過激動，又擅闖橋本愛的休息室，先表達看完後覺得非常感動，卻又開始教訓橋本愛，

如果妳有這種肢體接觸的限制，那就不該接演夫妻的角色！妳根本不該接這份工作，妳根本不配當演員！

根據劇組人員描述，當時休息室內的橋本愛、造型師只能當方面聽佐藤二朗滔滔不絕的訓話，除了「好、對、是」之外什麼都答不出來。隨後橋本愛勉強上工，但拍攝過程中橋本愛仍因飽受驚嚇而哭個不停，還有工作人員看到她在攝影棚的走廊失聲痛哭。橋本愛的公司要求電視劇的製作人改善這種狀況，富士電視台似乎也學到先前的教訓，不敢等閒視之，趕緊找外部律師進行聽證調查。

只是橋本愛的創傷已經形成，該劇於4月14日首播，理應由男女主角兩人跑遍各大節目宣傳，橋本愛卻因身心失調而取消所有節目通告。當天律師也針對佐藤二朗進行聽證調查，在場的還有經紀公司老闆、富士電視台製作人。律師當場警告：「應避免發表否定橋本的職業等言論。」而且也請佐藤二朗不要直接去找橋本愛道歉或是兩人獨處。

律師認證重度騷擾 恐成職涯最大爆彈

雖然佐藤二朗當場答應，但4月22日卻換成他出狀況。首先是臨時以身體不適為由缺席拍攝，害得當天都已經待命的演員、劇組空等，被迫暫停拍攝。佐藤二朗當天還在推特發文，認為自己有作為演員絕對不能讓步、應該要守護的事物，還直呼：

我對不起演戲之神，真是死也無法謝罪。

目前佐藤二朗已經刪文，但業界人士普遍認為這是在影射他跟橋本愛之間的糾紛。

佐藤二朗接下來更露骨地排斥橋本愛，包含不回應打招呼，還會故意大聲嘆氣邊講著「忍住、忍住！」像是要讓大家都聽到。由於事態嚴重，5月25日起富士電視台的高層就會開始輪流來到拍攝現場親自盯場。

最終富士電視台請來的律師正式警告佐藤二朗的經紀公司，認定「妳不配當演員」這些針對橋本愛的言論都屬於「嚴重的騷擾行為」。不過傷害已經造成，橋本愛持續遭到刁難、排擠，身心難以承受，只能放棄最後的追加拍攝，就連6月3日的殺青日都無法到場，就此結束本作所有行程。

面對相關報導，佐藤二朗的經紀公司坦承藝人確實有「一瞬間」碰到橋本愛的下巴，但不至於構成騷擾。至於闖入橋本愛休息室還大喊「妳不配當演員」此事，公司則解釋佐藤二朗當天先是肯定橋本愛的表演很出色，但他最想講的是，如果之後還要要求一起演夫妻的對手戲演員限制肢體接觸，那就不該繼續當演員。佐藤二朗也有履行不碰觸肩膀、手臂以外部位的承諾，專家都已經確認其言行都不構成騷擾。

橋本愛方面則稱無法透露細節，但坦承因為在電視劇拍攝期間跟其他演員出現糾紛，導致6月2日、3日兩天橋本愛都因為身體不適而無法拍攝，相關狀況已經在6月1日通報富士電視台，電視台也理解相關狀況。《週刊文春》向富士電視台求證此事，雖然並未獲得回應，卻收到律師要求停止刊登相關內容的申請書，而這段內容恐怕也將成為佐藤二朗職業生涯的最大「爆彈」。

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