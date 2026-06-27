《今際之國的有栖》村上虹郎認施暴前女友　打臉抓頭髮撞窗超兇殘

29歲日本星二代男星村上虹郎新劇開播在即，6月25日傳出他涉嫌對前女友施暴並已遭警方依傷害罪函送檢方法辦。



日媒引述相關人士報道，事件發生在2024年3月至5月間。村上虹郎被指在東京澀谷區住處，多次對當時交往中的女性施暴，包括毆打女方的臉部，扯她的頭髮還把她的頭猛烈撞向窗戶。女方身受重傷，治療休養一個月。

村上虹郎爆多次施暴前女友，致其重傷治療修養了一個月。（IG@njrmrkx）

村上虹郎是著名星二代，因演《今際之國的有栖》系列走紅：

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警方2026年接獲被害女子報案後展開調查，村上虹郎在接受警方調查時承認：「讓她受傷是事實。」

他是知名演員村上淳與歌手前妻UA的獨生子。村上虹郎2014年主演電影愛情片《第二扇窗》（Still The Water）後出道，後來演出爆款電視劇《今際之國的有栖》（Alice in Borderland）。

他在新劇《Strange：伊藤潤二徹夜難眠的奇異故事》（ストレンジ-伊藤潤二の夜も眠れぬ奇妙な話-）的第一單元《幻痛宅邸》中擔任男主角。劇集定於7月3日播出，預告片則在6月25日釋出。如今傳出負面消息，東京電視台說「正在研議因應方式」。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】