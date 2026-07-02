廖碧兒與大23歲男士進出會所傳戀情　新歡政商界顯著背景極猛料

現年47歲的前TVB花旦廖碧兒（Bernice）近年成功由演藝圈踩過界，將旗下的紅酒及精品咖啡生意搞得有聲有色，搖身一變成為獨當一面的商界女強人。近日她被《東周刊》直擊與一名疑似新歡的男士同行。隨後，二人雙雙登車駛入私隱度極高、入會費高達130萬港元的富貴私人會所「九龍塘會」密會，相處氛圍流露出十足的安心與安穩感。

廖碧兒被爆與男伴出入豪華私人會所。（IG@berniceliuofficial）

70歲新歡背景極度猛料

這位對廖碧兒呵護備至、外表樸素低調的男士，真實身份絕非等閒之輩，原來是現年70歲的前東華三院主席呂禮章。出身於香港老牌富裕慈善家族的呂禮章，家族在慈善界舉足輕重，東華三院旗下的「呂馮鳳幼稚園」便是以其母親的名字命名。呂禮章本人在香港政商界及慈善圈同樣具備頂尖人脈與極高聲望，除了是執業建築顧問、身兼多間上市公司董事外，更曾於上世紀90年代擔任東華三院主席，並獲特區政府委任為太平紳士及城市規劃委員會成員。據知情人士透露，兩人不僅同樣對飲食及紅酒非常講究，男方豐富的商界閱歷與頂尖資源，更為廖碧兒近年的餐飲生意在開拓市場上提供了強大助力，堪稱在公在私的完美拍檔。

廖碧兒新歡被爆是呂禮章。（IG@berniceliuofficial）

呂禮章2015年照片。（Tung Wah Group of Hospitals﻿ FACEBOOK照片）

深情老公曾迎娶港姐顧樂儀

提到呂禮章的情史，最為大眾熟知的便是他曾迎娶1988年與李嘉欣同屆的港姐佳麗、兼國際航空小姐冠軍顧樂儀（Mary）。顧樂儀當年落選後簽約無綫，曾主持過《香港倒後鏡》等節目，婚後則淡出娛樂圈專心相夫教子，兩人育有三名子女。可惜天意弄人，顧樂儀於2015年不敵癌魔離世，在妻子患病期間呂禮章不離不棄，每天到醫院探望，在妻子離世後更在東華三院特別設立了「樂儀癌病治療資助基金」，以遺愛人間的方式紀念亡妻，深情做派在港圈為人稱道，此後他也絕跡社交圈十多年，直到如今與廖碧兒同框才重新回到大眾視野。

大女才貌雙全獲封「隱世美女廚神」

如今，呂禮章的三名女兒均已長大成人，當中年約30歲的大女呂康玲（Samantha）更是盡得母親真傳，長相出眾且才貌雙全。畢業於美國哥倫比亞大學哲學系的她，回流香港後因醉心廚藝而甘願化身廚房學徒「Wendy」，借用祖父早年設立的醬油工場作為工作室反覆鑽研鑊氣小炒。她不僅開設了名為「Wendy’s Wok World」的個人專頁，更憑藉在中環老字號穿肚兜拋鑊炒粉的精湛手藝得到眾多食評家及名廚青睞，成功在本地名流廚界冒起，被外界譽為「隱世美女廚神」。