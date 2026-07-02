星爺《西遊記》4K修復版首映　羅家英揭神曲《Only You》錄音秘辛

康樂及文化事務署 (康文署) 香港電影資料館 (資料館) 推出「對話西遊」節目，分別在東九文化中心 (東九) 劇院和資料館電影院放映3組、共6部風格各異，來自不同年代改編名著《西遊記》的經典電影作品。日前在東九劇院為節目打響頭炮是經過資料館全新4K數碼修復：《西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒》(1995) 和《西遊記大結局之仙履奇緣》(1995) 的世界首映。兩場放映除吸引大批影迷前來捧場外，當年有份參與演出的羅家英，幕後製作的馬賢良 (特技) 、李健仁 (副導演)、梁華生 (美術) 、曹敬文 (統籌)，再加上文化體育及旅遊局常任秘書長沈鳳君、助理署長李潔儀、香港電影資料館館長陳彩玉均有到場支持。

港電影資料館推出「對話西遊」節目，周星馳兩部「西遊記」(4K數碼修復版) 為節目打響頭炮。（官方提供圖片）

周星馳兩部「西遊記」為節目打響頭炮

在《西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒》修復版正式放映前，資料館先播放早前特意邀請導演劉鎮偉和戲中演員莫文蔚分別拍攝的分享短片，劉鎮偉說：「這部電影能夠喺東九文化中心劇院同大家見面，都算係一個緣份。」Karen 憶述說：「原來呢部電影不經不覺已經係31年前嘅作品，每次睇返都覺得非常驚喜同精彩，當年拍嘅每一個畫面到現在都歷歷在目，好多朋友都好鍾意我嘅角色白晶晶，非常榮幸同埋好開心曾經有份參與呢部香港經典嘅電影作品！」接著負責電影特技的馬賢良在台上談及電影特技在這30年之間的轉變：「大前年我同徐克導演一齊工作，佢話AI 時代來了，我哋要重新學乜嘢叫做AI，AI 可以幫到我哋呢個電影行業，例如拍一套電影嘅氣氛要有啲乜嘢元素，可以用AI去幫我哋，咁可以令到投資方知道出嚟嘅效果係點，AI 可以幫到我哋同攝影師溝通，同埋同投資方嘅溝通。」

左起：香港電影資料館館長陳彩玉、康樂及文化事務署總經理(東九文化中心及電影)羅家明、 電影副導演李健仁， 特技導演馬賢良、美術指導梁華生、 演員羅家英、統籌曹敬文、 寰亞影視發行(香港)有限公司代表盧美思、 香港電影資料館一級助理館長(節目)劉貞慧。（官方提供圖片）

羅家英感恩說 :「《Only You》幫我搵錢搵到而家！」

《西遊記大結局之仙履奇緣》(4K數碼修復版)緊接進行世界首映，羅家英、馬賢良(特技)、梁華生(美術) 和曹敬文(統籌) 受邀在台上大談當年拍攝時的趣事。家英哥在電影中飾演唐僧形象百變，還懂得說英語，他笑說：「其實識英文同埋唱英文歌係唔奇怪嘅事，點解呢？我有月光寶盒，去到邊度用都得，去到美國仲學識咗《Only You》，同嗰幾個黑人做咗兄弟，月光寶盒返到嚟我咪唱《Only You》囉！」家英哥對這套電影相當懷念：「我第一次去北方咁凍嘅地方去拍戲，去到嗰度着多多衫都係唔夠，我以為着四條褲都夠啦啩，但原來係唔夠。」家英哥續說當時拍攝環境只得零下10度和正在下雪，唯有靠現場拍攝用的燈光的溫度取暖。家英哥透露當年在錄音室錄Only You 時是由盧冠廷教他唱：「佢教一句，我就唱一句，之後唱咗兩次就完成啦！跟住錄國語版，又係唱咗兩次就唱完！」家英哥也有問盧冠廷《Only You》呢類歌會否流行？盧冠廷答他說：「《Only You》呢類歌好難講嘅，紅起上嚟就會紅㗎啦，如果唔紅就唔紅㗎啦，最緊要平常心。」家英哥感恩透露這首《Only You》最後幫他搵錢揾到而家。

羅家英（官方提供圖片）

提及電影在銀川取景，統籌曹敬文表示：「嗰時感覺到錢嘅重量，並唔係力量，嗰陣要負責攬住大量人民幣現金去俾錢，所以先知錢嘅重量係咁勁。」梁華生最後表示：「好多謝香港電影資料館可以將呢兩部電影採用4K修復，啲電影嘅顏色靚咗好多，令到畫面更加靚更加立體。」家英哥笑言：「呢套戲三十幾年啦！電影畫面靚晒，我真係好開心！」

特技導演馬賢良、美術指導梁華生、副導演李健仁、演員羅家英、統籌曹敬文（官方提供圖片）

家英哥及後補充說拍攝時最難忘的經歷：「最難喺銀川綁住我嗰一場戲，由晚上7 點綁住我綁到第二日嘅7 點。另外一場就喺陝西，嗰陣落雪要換衫有四個變身，羅馬戰士同埋埃及王子等。最重要一場就係唱《Only You》，呢幾場戲都好難忘記。」「每一次睇呢部電影都覺得人生能夠拍到幾套好嘅戲？能夠流傳到比觀眾欣賞？因為呢一齣戲而出名，我覺得不枉此生。」家英哥坦言從沒想過扮演唐僧這個角色令他得到那麽多：「總之有任何工作找我，我就會盡全力去拍去做，有咩效果拍嘅時候我係唔知，出咗嚟先知。有咁嘅效果係一個夢想同意外，真係好開心！」

羅家英、李健仁（官方提供圖片）

至於飾演唐僧一角爆紅超過30年，喜獲許多登台機會，家英哥表示：「一首《Only You》，呢30年都令我搵到喲錢，《Only You》對我嚟講係令我懷念嘅一首歌，大家鍾唔鍾意聽呢？」家英哥提到在電影中最難忘同周星馳合作：「有一段對白『你要曳曳啦！你要同我講㗎嘛！冇理由你要又唔俾你，我又夾硬俾你，咁究竟你要定唔要呢？』呢段台詞係臨時發揮冇劇本。」對於AI科技盛行的看法，家英哥回應：「科技嘅進步令好多嘢都不停變化，由一種特技到而家電腦去到AI，就係千奇百怪，係好難得㗎！我覺得呢套戲能夠重新(4K復刻) 會令佢再保留得更加耐！」