康子妮與林曉峰離婚後獨居崩潰想死靠兩子救命　暗示身邊有追求者

康子妮（現名康滎舫）自2020年與林曉峰離婚後，近年轉戰保險業成為年薪百萬的女強人，同時仍兼顧音樂工作。日前她接受資深傳媒人鍾慧冰的YouTube頻道節目《冰姐的花樣人生》訪問，罕有剖白離婚後的心路歷程，更驚爆當初搬出來獨居時，曾因壓力過大，一度情緒崩潰萌生輕生念頭。



康子妮接受資深傳媒人鍾慧冰的YouTube頻道節目《冰姐的花樣人生》訪問。（YouTube@冰姐的花樣人生）

曾因壓力大動尋死念頭

康子妮在節目中坦言，當初離婚後展開獨居生活，適逢疫情演藝工作停頓，加上剛轉行做保險，多重壓力曾令她陷入情緒深淵。她透露當時住處的窗戶能夠大幅度打開，並自爆：「我住嗰個地方係可以開窗，係可以成個人行到出去個窗出面……有一次我因為一啲事情，因為嗰件事太大，好似佔據晒我人生咁，譬如返工咁，返工遇到唔開心嘅事，我就成個人崩潰，就好似走唔出咁，好似死緊咁……最後係我諗住我兩個仔，我覺得係佢哋救咗我。」自此之後，她笑言找住處都不再選擇可以大幅打開窗戶的單位。

自爆離婚後曾因壓力大動尋死念頭。（YouTube@冰姐的花樣人生）

攜手赴海外見證兩子大學畢業

談到與前夫林曉峰結束18年婚姻，康子妮大方表示不覺得這是人生的污點，她坦然說道：「我唔覺得（離婚）係失敗，我覺得每一個人相遇係有緣份……去到某個位，大家要行嘅路唔同，咁就係work唔到，唔work就唔係任何人錯或啱。」今年兩人的大仔和細仔分別在海外大學畢業，康子妮透露與前夫一同前往見證，她在節目上亦大方以「林生」或「爸爸」稱呼前夫，並澄清對於兩子海外升學的費用，感激前夫的付出，大方闢謠外界指她獨力負擔數百萬學費的傳聞。

今年康子妮兩名兒子均大學畢業。（IG@ukelily）

康子妮在節目上大方談及前夫林曉峰。（ukelily@instagram）

暗示身邊有追求者

如今兩名兒子均已長大成人，重回單身生活一段日子的康子妮，被問到有否想過重新開始新戀情。她表示對感情事抱持隨緣心態，並暗示身邊不乏追求者：「隨緣啦，我覺得有好傾嘅朋友嘅！」不過，人變得成熟後，她坦言要發展新戀情顧慮極多，難以輕易跨出下一步：「唔係淨係好傾嘅。人越大，其實唔係淨係人哋對你有要求，我自己都對人有要求，我自己對自己又有要求，好鬼死煩㗎。所以，我覺得係難囉。」

暗示身邊有追求者但難發展。（YouTube@冰姐的花樣人生）

林曉峰康子妮育有2個囝囝林寶及林熙。（IG：@Ahlo）