黎諾懿跨界執導罕見病短片　李佳芯林燕玲手織頸巾贈病友

「芯懿CP」再度合體！黎諾懿與李佳芯Ali，拍劇做節目就合作無間，今次連做慈善也拍住上，二人日前為重症肌無力症短片再度攜手，以「前後包抄」的形式為慈善努力！

黎諾懿為重症肌無力症宣傳短片執導，並找來好拍檔李佳芯及林燕玲在短片中與病友作交流。（官方提供圖片）

諾懿繼之前為醫學微電影自導自演後，再為重症肌無力症宣傳短片執導，今次充當幕後大腦並未亮相，他表示：「今次希望由兩位女生訪問兩位女病友，透過不同交流帶出病友嘅真實故事，從而令更多人認識這個病；我一開始就想起Ali，一來佢好願意為慈善出力，二來大家好好朋友，過去無論綜藝節目、馬來西亞拍劇或是慈善工作，每次找她都一口應承，今次都不例外，拍攝當天Ali更要出席活動，但她也照樣趕兩場，寧願早點到場，讓我有更多時間拍攝，真心很感激佢。」

拍攝前，諾懿先向李佳芯、醫生及林燕玲講解流程，表現專業。（官方提供圖片）

感激李佳芯一口答應

近年除了努力幕前幕後工作，諾懿也花了很多時間在慈善方面。「因為在TVB拍攝不少健康題材節目，認識了好多醫生及不同醫療團隊，起初在我醫學channel多數拍都市病，但做做下，有不同團隊希望我們拍多些較少被提及嘅疾病，例如之前拍強直性脊椎炎、法布瑞氏症及今次重症肌無力症等，藉宣傳同呼籲，令更多人明白關心病患者所面對嘅需要同挑戰。」

無論幕前幕後，黎諾懿同樣表演專業。（官方提供圖片）

為復康堅持令人感動

人美心善的Ali拍攝期間爭取跟病友相處，讓她體會甚深，她坦言病友即使面對身體不適，都從沒選擇放棄，這點令她最為感動。「聽到她們憑著強大意志力，一步一步緊守醫生指示努力復康，過程困難重重，但他們絕不放棄，令我感受到這份堅持背後所展現嘅勇氣與希望，非常佩服。」除了與病友傾談患病經過及治療過程，他們更即場落手編織頸巾，見到Ali拎起織冷衫針紙時，動作有板有眼，她即自信滿滿：「我識織啊！讀書時上過家政堂，平針難唔到我，不過今日學複雜款就要努力努力。」

黎諾懿除邀請李佳芯、林燕玲訪問病友外，又安排編織導師（左三）教授編織技術，及請來醫生（左四）分享如何照顧重症肌無力症患者。（官方提供圖片）

林燕玲讚病友溫暖窩心

短片除了Ali，還邀得資深新聞主播的林燕玲（小飛俠）擔任主持。林燕玲拍攝完成後表示：「最令我感動，是見到病友即使身體抱恙，面對生活上種種問題，仍然願意花心思、出心出力去編織一件又一件毛衣同頸巾，為的不是自己，而是送贈給有需要嘅人。這份心意好溫暖好窩心。」