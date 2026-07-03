可人Kelly聲明致歉方媛遭轟刷流量　舊相P圖過度黑歷史淪全城笑柄

藝人劉子儀（可人Kelly）近日在社交媒體分享沙田馬場活動照引發軒然大波。事緣天王郭富城一家四口現身馬場，可人Kelly成功與城城合照，卻因上載方媛無濾鏡原圖，同時將自己與友人大幅度修圖至「AI級磨皮」，被網民痛批「心地不好」、「踩低別人抬高自己」。更有人貼出其現場生圖，質疑其真人與照片相差甚遠。



劉子儀（可人Kelly）的自拍。（IG@kellybaby603）

網民曬的生圖。（threads）

發聲明澄清疏忽大讚天王嫂

面對群情湧湧，可人Kelly在相隔整日、刪除相關照片後，首度發出致歉與澄清聲明。她無奈表示，修飾形象純屬個人習慣，照片為友人隨機抓拍，發文只為記錄日常，「絕無刻意醜化、炒作任何嘉賓的用意」。她坦言在發布照片時，未能充分考慮到未修飾照片對郭富城先生與方媛女士可能造成的影響，對此深表歉意，並極力大讚兩人現場狀態一直非常出色，強調「分享照片時純屬疏忽，而非刻意為之」，目前已將照片全數撤回。

方媛。（IG@mokafy）

有網民評論曬幫手P好的圖與「黑圖」對比。（threads）

網民拒絕買帳

然而，這份道歉聲明並未平息輿論，大眾對此似乎並不買帳。大批網民繼續留言狙擊，直指她「食晒全日流量先嚟delete澄清」、「借人哋炒流量」。更有眼利網民翻出她過往與一位男士（被指為「龍主席」）的合照，相中該男士的太陽穴因過度修圖而凹陷變形，引來網民的無情嘲笑，諷刺她「佢幫龍主席做開頭顱手術，順便幫龍主席削骨還父，不過只係削一邊，唔記得咗要削埋另一邊」，令其過度修圖的黑歷史再度淪為全城笑柄。

可人Kelly自拍高度磨皮。（threads）