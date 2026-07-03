楊卓娜與76歲凍齡媽媽曝光　四歲喪父曾與親妹派傳單倒垃圾養家

撰文：薯條
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有「最強繼母」之稱的藝人楊卓娜，日前罕有在社交平台分享與媽媽享受二人世界的溫馨合照，而胞妹楊茜堯（前名楊怡）則未有同行。照片中可見，兩母女對著鏡頭甜笑、互動溫馨，楊媽媽更俏皮地嘟嘴。現年76歲的楊媽媽因保養得宜，其凍齡狀態隨即引來網民熱烈討論。

楊卓娜和媽媽二人世界。（IG@lennayeung）
76歲楊媽媽勁凍齡。（IG@lennayeung）

兩母女罕享二人世界睇戲淚崩

楊卓娜透露，日前與媽媽結伴看了電影《給阿嬤的情書》。感性的她直言被戲中情節深深打動，更在帖文中寫道：「喊到情到深處，淚自然流，喊咗成包紙巾，我唔想再入去睇第三次。」

四歲喪父兩姊妹曾幫手倒垃圾養家

雖然如今生活無憂，但楊家兩姊妹的童年經歷過不少辛酸。楊卓娜在4歲時便面臨親生父親離世之痛，三母女多年來相依為命。為了減輕母親的經濟負擔，懂事的兩姊妹小時候會主動幫媽媽倒垃圾、派傳單。胞妹楊茜堯早前接受訪問，提起母親當年的辛勞時亦激動落淚：「可能我小時候已經明白媽媽工作是多麼辛苦，所以我很想分擔多一些，其實我和姐姐也都是這樣，希望能夠分擔多一些，就算我們年紀小，能做到的事也想自己去做。」

兩姐妹童年坎坷。（小紅書截圖）
楊卓娜在內地出生，生父在年幼時便過世，與媽媽和妹妹楊茜堯相依為命。（FB@楊茜堯）

曾抗拒繼父嚴厲管教

後來母親改嫁，生活環境才得以改善。惟楊卓娜提起已故繼父時曾多次落淚，坦言小時候不理解對方的嚴厲，甚至有過極端想法：「我以前跟他的關係是不好的，處於一個很緊張的關係，當時我不想回家，我很想離家出走，甚至我有想過這個世界不歡迎我。」直到繼父重病離世，她才驚覺自己其實無比重視對方。也正因為受到繼父無私大愛的影響，促使她如今將兩名繼女視如己出，成為網民大讚的「最強繼母」。

楊卓娜在訪問中多次落淚。（資料圖片）
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