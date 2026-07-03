向太直播霸氣闢謠向佐由向華強前妻丁珮養大　反爆每月給前妻10萬

撰文：種嚶嚶
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近日向佐在接受資深傳媒人易立競專訪時，首度公開談及自己童年時期與父親前妻丁珮的相處往事，但部分網民在轉載過程中卻惡意剪輯與加工，炮製出「丁珮撫養向佐六年」、「向佐由向華強前妻帶大」等不實標題，在網上掀起廣泛討論與爭議。向太陳嵐隨即在直播中闢謠，強調兒子自始至終由自己一手帶大。

向佐首度公開談及童年時期與父親前妻丁珮的相處往事。（影片截圖）

向佐透露童年與丁珮相處細節

在訪談中，向佐透露在自己0歲至2歲期間，白天主要是待在丁珮家中，但到了晚上會回到母親「向太」陳嵐的身邊。向佐亦在訪談中提到一段特殊的緣分，由於他的生日恰巧與已故巨星李小龍的忌日為同一天，讓丁珮深信他就是「李小龍轉世」，因此對他格外的疼愛，其關注程度甚至超過了丁珮的親生女兒向詠恒。

向華強與太太陳嵐（向太）育有兩子向佐及向佑。（微博@向佐）

向太澄清丁珮從未真正撫養過向佐

輿論發酵後，向太在直播中明確表示，丁珮從未真正撫養過向佐，只是偶爾帶孩子外出吃飯或短暫遊玩。她強調，向佐自始至終都是由她一手帶大，從衣食住行到成長教育，全部由她親自打理。她也特別解釋，自己大方站出來澄清並非要指責或貶低丁珮，僅僅是為了糾正網上的錯誤信息，避免誤導大眾。

向太澄清丁珮從未真正撫養過向佐。（影片截圖）

向太與丁珮關係融洽

事實上，兩家人的感情非但沒有不和，反而關係極為融洽。向太透露，1980年向華強與丁珮離婚時，法院原本僅判決向華強每月支付5000港元撫養費。但向太感念丁珮當年爽快簽字離婚，於是主動將撫養費大幅提升至每月10萬港元，並許下「我要養她們一輩子」的承諾。除此之外，向太還體貼地為丁珮在香港郊區購置了帶花園的住宅。多年來，兩人始終以姐妹相稱。

向太近年活躍於社交平台。（向太微博圖片）
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