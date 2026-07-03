李多慧慶YT百萬訂閱海底撈豪請200人　每人送紅包+禮品寵粉無極限

韓籍啦啦隊女神李多慧為慶祝YouTube頻道突破百萬訂閱，近日舉辦「逆應援」粉絲見面活動，選在台北西門町海底撈舉行，邀請約200位幸運粉絲共進火鍋盛宴。這場活動採取抽選制，從超過2萬名報名者中抽出名額，現場氣氛熱烈，被粉絲形容是「最幸福的一餐」。



活動當天，李多慧以白色小禮服亮相，宛如公主登場，一出現就引發全場歡呼。她不僅親自與粉絲互動、玩搶答遊戲、送上簽名球與拍立得合照，還以中文向粉絲表達感謝，展現親民一面。整場活動中，她幾乎全程陪伴，甚至不斷提醒粉絲「先吃火鍋」，氣氛相當輕鬆熱絡。

李多慧（Instagram@le_dahye）

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這場見面會最受討論的亮點，莫過於「全程由李多慧買單」。現場粉絲透露，店內餐點幾乎不限量供應，僅因顧及現場未成年人而婉拒酒水，其餘品項皆可自由點用，有桌甚至消費破萬至兩萬元（台幣，下同，約2450港元至4910港元），全數由她埋單。此外，每位參與者還獲得一份客製化周邊禮包，內含獨家拍立得與實用保養品組合，更驚喜的是每人再收到千元（約2450港元）現金紅包，福利相當豐厚。

每位參與者還獲得一份客製化周邊禮包。（Threads@lisamolisa1103）

更讓粉絲驚訝的是，本次活動完全免費入場，報名門檻極低，只需線上登記即可參與抽選，不收取任何門票費用。許多參與者在社群分享心得時直呼「誠意太誇張」、「根本把海底撈辦成包場見面會」，也有人認為這是少見真正「為粉絲著想」的偶像活動。

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