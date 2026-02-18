李多慧確定續約當小龍女啦啦隊隊長　IG曬火辣泳裝照秒吸20萬Like

備受矚目的中華職棒韓籍啦啦隊女神李多慧（Lee Da-hye），其與味全龍的合約動向一直是外界關注焦點。味全龍球團終於正式公布最新名單，確認李多慧將以「Captain」隊長身分續留「Dragon Beauties 小龍女」，並負責操刀新球季的服裝與舞蹈設計。



在捎來續約好消息的同時，李多慧也在社群平台釋出一系列火辣泳裝照，展現傲人身材，短短時間內便吸引超過20萬粉絲朝聖按讚。

味全龍球會近日公布的啦啦隊陣容中，李多慧確定續留並擔任隊長一職，未來將肩負起塑造團隊形象的重任，工作內容涵蓋親自設計新制服以及規劃表演內容。在組織架構上，原隊長小映將續任並負責對外發言，副隊長則由人氣成員林襄接手，協助處理團隊行政庶務。

此外，另外兩名韓籍成員金娜妍（Kim Na-yeon）與權喜原（Kwon Hee-won）也將繼續留在陣中，三人共組「味全韓援三本柱」，加上轉正的練習生瑄瑄、姵宸、貝拉及新血張愛、佳依，新球季的應援陣容精彩可期。李多慧先前受訪時曾堅定表示，未來 10 年、20 年都會留在台灣發展，如今隨著續約消息塵埃落定，球迷們在新球季將能繼續在場邊看見她活力應援的身影。

更多李多慧照片：

除了工作上的好消息，李多慧近期也在 Instagram 分享了私人旅遊的影像紀錄。照片中，她身穿一套剪裁大膽的水藍色連身泳裝，上半身以金屬圓環扣環點綴寬肩帶，下身則在腰際兩側與背部採用挖空設計。她在無邊際泳池畔擺出多樣姿勢，時而趴在池邊露出甜美微笑，時而跪坐椅上回眸展現白皙美背，凹凸有致的 S 曲線與深邃事業線一覽無遺，完美襯托出其兼具清純與性感的獨特魅力。

這組泳裝照片曝光後，立刻引發網友熱烈迴響，留言區湧入大量讚美，粉絲紛紛直呼

「太犯規了」

「過年前的福利大放送」

「看了半小時還停在同一張」



事實上，李多慧來台發展多年，不僅中文日益流利，更積極拓展演藝事業，甚至進軍大銀幕。味全龍球團也表示，今年球季小龍女將於主場賽事安排不同風格的開場與中場表演，期望透過李多慧的帶領，為比賽增添更多色彩，豐富球迷的觀賽體驗。

【本文獲「引新聞」授權轉載】