李多慧街頭熱舞大騷腹肌　淡定阿伯專心整車「全程無視」引網熱議

韓國啦啦隊女神李多慧赴台發展後人氣居高不下，時常在大街小巷取景拍攝熱舞影片，親民作風深受粉絲喜愛。近日她再度分享一段在巷弄內隨性舞動的短片，展現驚人魅力，至今已吸引超過15.6萬名網友點讚朝聖。



畫面中李多慧放下一頭長捲髮，身穿米色運動背心與高腰寬鬆牛仔褲，在鏡頭前甜美燦笑並大秀精湛舞技，短版上衣的剪裁更讓她清晰的腹肌線條與緊實腰身一覽無遺，穠纖合度的火辣體態讓不少人忍不住反覆重播。

韓國啦啦隊女神李多慧分享一段在街巷內隨性舞動的短片，展現驚人魅力。（示意圖/ig@le_dahye）

啦啦隊女神李多慧激情熱舞 背後阿伯不為所動：

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然而，這段影片最引發熱議的亮點，卻是藏在背景中的一位「神淡定」阿伯。當時這名阿伯正專心打理身旁的小貨車，即便女神就在幾步之遙的地方大方熱舞，他卻全程頭也不回、甚至連眼角餘光都沒掃過，完全專注於手中的工作。阿伯不為所動的模樣與前方火熱的舞蹈形成強烈反差，讓網友們紛紛被這一幕笑翻。

大票網友留言大讚阿伯定力驚人，紛紛笑稱：

「車子才是男人的正宮」

「阿伯完全體現了愛車人士的職人精神」



甚至有人感嘆阿伯肯定是見過大風大浪的高手。這場女神與淡定路人的巧妙同框，意外讓這支熱舞影片多了一層幽默感，成為社群平台上最具話題性的趣味焦點。

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