李多慧穿台灣女校制服熱舞捱批　本人吐心聲：沒有不尊重的意圖

台灣味全龍韓籍啦啦隊女神李多慧5月26日在大巨蛋中場表演換上北一女（台北市立第一女子高級中學）制服熱舞，青春洋溢的形象和她本人氣質頗為貼近，但北一女校友的表演藝術家、OISTAT國際劇場組織行政總裁魏琬容在Threads發文表示，她也覺得李多慧的演出很不錯，但她認為「我的生活不該被你拿來表演」，她的發文也獲得不少網友共鳴，認為服裝確實有點不妥。



魏琬容表示，從舞蹈的專業來看，李多慧的演出力度、節奏、表演性都很好，編排也不錯，但有個關鍵非常重要卻被忽略，就是「my culture is not your costume」（我的文化（或生活）不該被你拿來表演）。

李多慧穿台灣女子中學制服熱舞，遭校友怒轟，本人回應：配合台北城市主題策劃。（翻攝自YouTube@Dragons味全龍官方頻道）

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她指出當你把不屬於你的東西拿來表演，就需要考慮3點，一是被你拿來表演的群體會受到什麼影響？他們同意嗎？二是社會為什麼會愛看這種表演？是因為異性戀男性對女學生身體曲線的渴望，三是這個表演是什麼形式？

她也特別針對第二點補充，想要戰「只是很單純的演出」的人，先想想為什麼是挑北一女的制服，而不是建中制服，「建中超活力的啊」，底下不少網友認同：

「我不是校友，這舞蹈編排也沒有過分的地方，但覺得穿高中制服在這種明顯男凝的場合，真的會深化、正常化戀童社會，謝謝你說出來」

「用特定學校制服真的不好，高中生是未成年耶」

「我覺得這真的不是最好的做法，至少不要在襯衫上繡上特定校名」



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但也有部分網友認為管太寬：

「啦啦隊穿也沒有傷風敗俗」

「李多慧的形象，我覺得這表演沒有任何問題」



並表示韓星朴寶劍赴台時也穿過建中制服，完全沒人有意見，且李多慧是女生，要她穿建中制服也不合理。

對此，李多慧透過經紀公司回應：「感謝大家關心，這次演出配合台北城市主題策劃的舞台，以青春與活力表達台北地方特色，為現場觀眾呈現不同感覺的助威舞台。相關服裝和演出沒有消費、醜化、不尊重特定學校文化的意圖，謝謝大家的回應，在後續的表演，我也會更加積極努力準備，帶給大家美好體驗與回憶。」

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