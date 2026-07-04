方媛曾堅持住單人房惹「9男1廁」爭議 再面臨分房驚到狂搖頭拒絕
撰文：薯條
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「天王嫂」方媛（Moka）參與錄製的內地真人騷《五十公里桃花塢6》最新一期播出，節目再次迎來緊張的分房環節。此前因執意入住男生區單人間而引發「9男1廁」爭議的方媛，這次卻態度大逆轉，連連搖頭拒絕單人房。
曾執意住單人間惹「9男1廁」風波
方媛早前在節目中因堅持要住男生區的單人房，導致其餘9位男星被迫共用同一個洗手間，一度在網上掀起巨大爭議。當時首度參與真人騷的她更因不習慣而壓力爆煲落淚，一度成為熱話。
方媛考量到自己有晚睡以及半夜整理行李的習慣，所以就想要一間單人間。（節目截圖）
在徐志勝提出單人間位置特殊時，方媛表示「自己半夜不會步出房門」。（節目截圖）
徐志勝提出單人間位置十分特殊，試圖勸導方媛。（節目截圖）
方媛聲稱該房間「不是自己搶來的，是他們都說不需要」。（節目截圖）
最新分房環節方媛聞單人間色變狂搖頭
在最新一期的分房環節中，「單人房」三個字顯然已成為全員的PTSD禁忌話題。負責統籌的徐志勝一開口便無奈直言：「大家不要一提到單人間就這麼敏感」。當他詢問方媛是否要入住5樓單人房時，方媛嚇得瘋狂搖頭，面露難色地連番婉拒：「我不用，不要了」。
出言安撫寄語「要做回自己」
看到方媛狂搖頭拒絕的搞笑樣，在場嘉賓紛紛出言解圍。恩利笑著替她解圍說：「你們看你們把人搞得」。而阿如那與汪蘇瀧也隨即鼓勵她，阿如那大聲喊話：「你得支棱起來，就得要」，汪蘇瀧亦暖心附和：「要做回自己」，希望她能放下包袱，場面既搞笑又溫馨。