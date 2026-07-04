昆凌曬備戰中餐廳幕後　意外曝光周杰倫專屬愛稱　愛子化身神隊友

天王周杰倫與昆凌結婚多年，私下互動依然像熱戀中的情侶。日前昆凌在社群平台上大秀廚藝，分享自己親手烹飪多道好菜的側拍照，更在影片甜蜜點名另一半，要對方趕緊來「試菜」。



引人注目的是，她對老公的專屬稱呼「阿Chou」意外在影片中曝光，這番隔空喊話不僅閃瞎眾人，也讓粉絲們窺見這對巨星夫妻私底下極其親暱且日常的相處模式。

昆凌在社群平台上大秀廚藝，更在影片甜蜜點名另一半，要對方趕緊來「試菜」。引人注目的是，她對老公的專屬稱呼「阿Chou」意外在影片中曝光。（小紅書@昆凌hannah_quinlivan）

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昆凌近日在社群平台分享「我的中餐廳備餐日記」幕後花絮。影片中，昆凌特別透露自己接到（陸綜）《中餐廳》的邀約後，便一直思考該準備什麼兼具美味與特色的菜餚。她大方分享了自己精心設計的菜單，從前菜「蘆筍蛋沙拉」、熱炒「三杯雞」，到她特別向媽媽偷師、深受小朋友喜愛的「奶油雞」，甚至連夜市必吃的小吃「蚵仔煎」都難不倒她。而讓她最耗時的，反而是傳統夜市小吃「糖葫蘆」。

昆凌笑著在影片中說道：「沒想到看起來很簡單的糖葫蘆，居然是我學習時間最久的！」幸好最後焦糖順利成型，裹上水果大功告成，讓她信心滿滿地表示：「在泰國夜市擺攤，酸酸甜甜的糖葫蘆應該會受歡迎吧！」

昆凌在社群平台分享備戰《中餐廳》的幕後影片。（小紅書@昆凌hannah_quinlivan）

在這些生活感十足的備餐過程中，昆凌不僅展現了溫馨日常，還透露身旁有位得力的小幫手。原來是他們8歲的愛子 Romeo，在媽媽忙著熬煮糖漿時，正貼心地站在流理台前幫忙清洗碗盤。母子倆在廚房裡分工合作，一個負責掌廚、一個負責善後，畫面顯得格外溫馨。

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