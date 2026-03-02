周杰倫八歲長子現身澳網 神複製父親俊俏樣 六歲曾勇奪網球冠軍
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
天王周杰倫與昆凌的8歲長子Romeo，日前現身澳洲網球公開賽觀眾席。
身穿白色運動休閒外套、戴著墨鏡的他神情沉穩，臉型與下頜線條神似父親，高挺鼻梁與隱約梨渦則被認為承襲母親昆凌的混血優勢，被形容為融合父母優點的「最強基因」。
Romeo3歲學網球 6歲奪冠
Romeo不只外型吸睛，運動表現同樣亮眼。他3歲接觸網球，6歲就曾拿下青少年賽事冠軍，連爸爸周杰倫都曾笑說：「家裡第一個網球冠軍不是我。」一句玩笑話，道出為人父的驕傲與欣慰。
Romeo早在5歲時就曾演出爸爸《粉色海洋》MV，時隔3年過去，昔日稚嫩萌樣蛻變成沉穩小大人。此次亮相澳網，Romeo不僅外形根本是縮小版的周杰倫，父子倆還被捕捉到同時摸鼻、調整墨鏡的神同步動作，讓粉絲直呼：「可愛死了！」
【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】