陳曉華走出分手與病痛陰霾首度發文　25字感性獨白：有勇氣接受愛

無綫（TVB）上位小生朱敏瀚早前突然宣告回復單身，令他與港姐冠軍陳曉華（Hera）傳足兩年的地下情正式畫下句號。日前陳曉華現身活動時，被發現面容明顯消瘦，不僅以冷淡態度將男方降級為「同事關係」劃清界線，更驚爆年初曾因低血壓在街頭險些暈倒送院。面對一連串的打擊，陳曉華在風波後首度更新社交平台，大曬商演後台靚相兼寫下25字感性獨白，似乎在為處於低谷的自己默默打氣。

朱敏瀚日前驚爆已單身一段時間，與緋聞女友陳曉華已沒有聯絡。（陳順禎攝）

陳曉華承認與朱敏瀚分手。（IG@herachann）

陳曉華撰文向自己打氣：給所有需要勇氣的人

沉寂一時的陳曉華，日前在IG分享了數張出席商演活動的後台靚相。除了大派福利、展現專業的一面外，她更感性寫下了一段意有所指的獨白，吐露了當下最真實的心聲：「給所有需要勇氣的人，有勇氣地給予愛，有勇氣地接受愛！謝謝一眾以身作則的你們，讓這個充滿意義的活動被大家看到。」

陳曉華吐露心聲。（IG@herachann）

陳曉華分享了數張出席商演活動的後台相。（IG@herachann）

從活潑開朗到如今公開寄語「勇氣」，短短25個字，透露出她正努力從情傷與身體小毛病的折磨中重新站起來，讓不少粉絲看後大感心疼。

短短25個字，盡顯陳曉華經歷種種磨難後的感悟。（IG截圖）

圈中好友湧入打氣：妳是最好的

陳曉華大方展現脆弱與勇氣的帖文曝光後，立刻引來圈中一眾好友及大批網民留言送暖.莫家淦第一時間留言力撐：「你是最好的，你知道嗎？」而合作無間的阮浩棕亦暖心留下暱稱打氣：「妹～妳是最好的姆明。」網民們也纷纷祝願這位港姐冠軍能早日走出陰霾、重新出發，在未來的演藝工作上繼續發光發亮。

藝人莫家淦第一時間留言力撐。（IG截圖）

合作無間的阮浩棕亦暖心留下暱稱打氣。（IG截圖）

年初街頭不適急送院 大病大半年斷聯變「宅女」

陳曉華與朱敏瀚地下情傳了足足兩年，早前男方宣布單身，正式為這段戀情畫下句號。這段日子對陳曉華而言可謂相當難捱，她曾無奈慨嘆今年初至今有「好多難題準備我去克服」，更自嘲現階段心態已經改變，感情方面「只開放給工作追求」，將全副心力投放在事業上。

陳曉華今年初曾經暈倒入院。（IG@herachann）

除了感情失意，陳曉華更首度自爆身體曾亮起嚴重紅燈！她透露自己今年初曾於街頭猝然感到極度不適，差點當場暈倒。為了調養虛弱的身體，陳曉華推掉不少工作，當了大半年的「宅女」專心在家調理。據悉，在她閉關養病、最需要人照顧的這段期間，感情亦剛好迎來巨變，雙重打擊令她度過了一段相當難捱的低谷期。