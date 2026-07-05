金特務：本色回歸｜惡女千金柳智安是車銀優師妹　演活反派掀話題

演技派男神蘇志燮主演的《金特務：本色回歸》開播3集收視創佳績，劇情描繪一位看似平凡的父親，為了營救摯愛的女兒，不惜化身為極度危險的人物展開反擊。在一眾實力派演員中，剛出道的新秀柳智安（유지안）表現亮眼，也引起網友討論。



她在劇中飾演建設代表朱江燦（朱相昱 飾）的千金「朱惠利」，身為校園裡呼風喚雨的指標性人物，一登場就憑藉著其反派惡行，成功在觀眾心中留下極為深刻的第一印象。

剛出道的新秀柳智安（유지안）在劇中飾演建設代表朱江燦（朱相昱 飾）的千金「朱惠利」。（《金特務：本色回歸》劇照）

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壞到骨子裡！校園霸凌惡行引爆眾怒

劇中，朱惠利因為不滿自己心儀的對象與同學金敏智互動親密，竟心生嫉妒展開連番刁難。兩人在爆發肢體衝突後，朱惠利惡人先告狀，擺出受害者姿態施壓校方，導致金敏智被迫面臨轉學命運。

然而，她的惡劣行徑並未就此收手，反而變本加厲地在深夜將對方約至空地，甚至出手重擊其頭部致其昏迷。眼見大禍臨頭，朱惠利才終於露出驚慌失措的破綻，試圖掩蓋罪行，瞬間點燃了螢幕前觀眾的怒火。

首秀展現超齡氣場 演技實力備受期待

《金特務：本色回歸》其實是柳智安演藝生涯出道作，但她卻能將這個性格傲慢、冷酷無情的校園惡女詮釋得入木三分。據《TenAsia》、 《NewsPim》 等韓媒綜合報導，她犀利凌厲的眼神與目中無人的言行舉止，絲毫看不出新人的生澀，展現出超越年齡的強大存在感與紮實演技。

值得一提的是，柳智安其實是「臉蛋天才」車銀優同門的師妹，隸屬於經紀公司 Fantagio。《金特務》播出後，她迅速成為話題焦點，也讓外界相當期待她接下來在戲裡的關鍵發展。

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