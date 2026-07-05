金特務：本色回歸｜蘇志燮女兒徐貹旼爆紅　清純美影片獲百萬觀看

韓國實力派演員蘇志燮主演的SBS金土劇《金特務：本色回歸》，上週末首播後好評如潮，收視率一路飆升。



根據尼爾森韓國（Nielsen Korea）的全國收視率統計，第二集便突破15.7%，較首集的9.5%大幅躍升6.2個百分點，創下SBS自2021年《Penthouse上流戰爭》以來的最佳收視成績，聲勢驚人。隨著戲劇熱播，劇中飾演蘇志燮女兒的17歲新人演員徐秀敏（或譯徐貹旼），也成為觀眾矚目的焦點。

徐秀敏（徐貹旼）劇中飾演蘇志燮的女兒「金敏智」。（《金特務：本色回歸》劇照）

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關鍵角色「金敏智」失蹤 引爆父親復仇本能

在《金特務：本色回歸》中，徐秀敏飾演的角色「金敏智」是推動全劇核心發展的關鍵人物。劇情描述一位平凡無奇的公司部長（蘇志燮飾），在女兒金敏智某天遭到不明勢力綁架後，被迫喚醒過去身為特務的驚人本能，為了尋回唯一的寶貝女兒，他將化身為最危險的男人，展開一場「父親宇宙」式的復仇動作大戲。徐秀敏所飾演的金敏智，不僅是金部長行動的初衷，更展現了他最想守護的世界，是劇中極具象徵意義的存在。

劇中，徐秀敏細膩詮釋了青春期少女面對父親的複雜情感，以及遭遇危機時的不安與恐懼，雖然是她的戲劇出道作，但自然不造作的演技獲得不少觀眾好評，直言「完全不像新人」。

出道前已是網路紅人 影片破300萬觀看

徐秀敏出生於2007年，今年年僅17歲（韓國年齡18歲）。雖然《金特務：本色回歸》是她的首部電視劇作品，但她早就在網路上累積了極高知名度。2023年，她曾出演美妝創作者「海敏老師」（해민선생）的YouTube頻道，影片標題為「徐秀敏 從可愛女學生變身人氣高中生偶像大變身」，該支影片創下超過225萬次觀看。

隔年，她再度登上同個頻道，影片標題「被BIG 3大型經紀公司相中的平凡女高中生秀敏化妝」更是掀起討論熱潮。徐秀敏在影片中透露，影片爆紅後，許多同學認出她，甚至連其他社群平台上都在轉傳她的畫面。她更自爆，當時幾乎所有知名的大型經紀公司都向她遞出了橄欖枝，但因對舞蹈和歌唱沒有自信，加上一直對演戲抱有興趣，最終決定朝演員之路發展。

此外，徐秀敏於2024年開設了個人YouTube頻道，並在2025年9月上傳了一支僅43秒的短片「摘下眼鏡與鏡頭變親近」，影片中她在公車上的清純模樣迅速擴散，累計觀看次數已突破316萬，人氣可見一斑。

蘇志燮Instagram幽默尋女 徐秀敏甜喊「爸爸救我」展現父女情

戲裡戲外都備受討論的，還有主要演員們的社群互動。蘇志燮於上個月27日在個人社群平台上傳了《金特務：本色回歸》拍攝現場的花絮照，並幽默附文「尋找敏智，有看到的人請告知」，呼應劇中女兒失蹤的劇情。貼文一出，立刻引來大批粉絲關心。

蘇志燮和飾演「女兒」敏智的徐貹旼在IG上互動。（IG@soganzi_51）

而徐秀敏也在貼文下方俏皮回覆：「爸爸救救我！」兩人一來一往的互動，展現了即使在鏡頭外也毫無違和感的父女默契，讓劇迷們更加期待後續劇情發展，也為這部席捲週末收視榜的動作復仇劇再添話題。

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