鐵拳教育｜賀營飾演白月光未婚妻爆紅　出身醫學世家曾是超級學霸

Netflix 韓國話題影集《鐵拳教育》近期霸榜收視，劇中除了「以暴制暴」的痛快校園制裁讓人血脈賁張，飾演男主角羅華振未婚妻「崔佳尹」的演員賀營（하영），更是近期全網熱搜的隱藏版焦點！



雖然她在劇中戲份不算多，但作為推動「教權保護局」成立的關鍵核心，每每登場時那溫柔的微笑，配上 168 公分的高挑仙氣，直接在 Threads 等社群平台掀起超高討論度。

究竟這位被譽為「神仙姐姐」的賀營是誰？今天就帶你一窺她從世界頂尖藝術學霸、純血醫學世家出身，一路逆襲晉升女主角的超反差魅力！

賀營在《鐵拳教育》裏飾演羅華振的未婚妻。（《鐵拳教育》劇照）

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《鐵拳教育》羅華振老婆是誰？賀營超狂醫學世家背景曝光

1993 年出生的賀營，自 2019 年以韓劇《監獄醫生》正式出道後，陸續在《Mouse》、《現正分手中》、《非常律師禹英禑》、《模範刑警2》與《我的女神室友斗娜》等大熱夯劇中被越來越多觀眾記住。因為早期多飾演配角，曾一度被觀眾冠上「萬年韓劇綠葉」的稱號。

直到近期在漫改劇《外傷重症中心》中飾演強悍又專業的護理師「千薔薇」，才真正迎來演藝生涯的爆發期，更憑藉該角色一舉入圍韓國百想藝術大賞與青龍系列大獎的「最佳女新人」候補。這次在《鐵拳教育》中化身充滿教育熱忱卻命運不太順的崔佳尹老師，細膩的同理心與催淚演技，再度向觀眾證明了她厚實的表演底蘊。

賀營不當演員會當什麼？驚人學歷一次認識

如果你也看過他許多作品，會發現他不管演什麼，都自帶仙氣，其實他的背景大有來頭！賀營出身於韓國演藝圈極為罕見的「純血醫學世家」。根據韓國媒體指出，她的曾祖父是曾為高宗皇帝看診的御醫，也是在漢陽開設第一家西醫醫院的先驅；而她的父親與親姐姐皆是醫師，母親則是護理師。

不僅家世顯赫，賀營本身也是個超級學霸。她畢業於韓國頂尖的梨花女子大學西洋畫學系，隨後更前往世界首屈一指的紐約視覺藝術學院（SVA）攻讀研究所。原本夢想成為畫家的她，在留學期間因接觸了演藝課程而深感震撼，不惜鬧出家庭革命也要轉行當演員。有趣的是，為了完美詮釋醫護角色，她甚至曾親自跑到父母工作的醫院擔任清潔人員來體驗基層生活，這份敬業態度，正是她演技充滿靈魂的關鍵。

賀營仙氣外表！竟是個吃貨，最愛吃「這個」

別看賀營在螢光幕前總是仙氣飄飄的完美體態，私底下的她是個吃貨！拍攝期間，她的驚人食量曾嚇壞導演，某次導演無意間摸到她的便當，發現裡面的白飯加量到連蓋子都快蓋不起來！面對導演的震驚，賀營還辯解：「韓國人都愛吃米飯，對吧？」身為吃貨，賀營最愛吃的是「韓式湯飯」，更激推汝矣島的在地名店「劉成太郎湯飯」。

被網封「萬年綠葉」！下一部攜手丁海寅晉升女一

隨著知名度水漲船高，賀營也終於迎來了演藝生涯的重大里程碑！根據韓國媒體最新報導，她已確定接下 Netflix 全新浪漫喜劇《我的荒糖戀愛》（이런 엿 같은 사랑），首度擔綱女主角，並將與丁海寅展開精彩對手戲。

劇中，賀營將飾演一位因追查黑幫案件而意外失憶的精明檢察官「高恩璽」，醒來後卻被前黑道成員、現任拳擊教練的張泰河（丁海寅 飾）瘋狂誆稱是自己的男朋友。這對全新 CP 的高顏值組合與爆笑同居設定，已經讓無數劇迷敲破碗期待！從最美綠葉到終於當上女一，賀營未來的演藝之路絕對值得我們持續鎖定。

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