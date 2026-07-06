70歲王俊棠化身「星級導遊」帶團北上　親自陪阿婆唱歌跳舞賺外快

現年70歲的TVB「綠葉王」王俊棠，早年已移居內地定居中山，更曾獲委任為文旅推廣大使。日前王俊棠上載一段影片，搖身一變成為「星級導遊」，親自帶團北上大灣區，更施展渾身解數陪一班老友記唱歌跳舞，大受團友歡迎。



王俊棠化身「星級導遊」。 （影片截圖）

缺席龍舟賽惹離巢傳聞

王俊棠近年來工作量大減，更移居中山生活，且罕有缺席自1998年起每年出戰的端午節沙田龍舟競賽，惹來外界揣測是否準備離巢TVB。日前他接受《香港01》訪問，親自否認離巢傳聞，強調與TVB仍有合約，現正身處深圳拍攝TVB新劇《模範律師團》。對於缺席沙田龍舟競賽，王俊棠解釋稱因獲委任為中山三鄉的文旅推廣大使，端午節期間須在當地進行宣傳互動才分身不暇。

王俊棠近年定居中山。（影片截圖）

王俊棠仲喺TVB介紹頁面上。（截圖/TVB.com）

往年棠哥仲會親自落場，但今年缺席。（截圖）

好威水！（影片截圖）

搖身一變做星級導遊北上帶團

其實王俊棠去年已被爆北上兼職做導遊，日前他再度上載影片分享大灣區的「搵食」生活。從片中可見，王俊棠化身「星級導遊」面對鏡頭精神奕奕地打招呼，表現相當專業。他透露今次是帶領「愛心會」的一班兄弟姊妹展開大灣區中山之旅。作為導遊的他沿途照顧周到，帶團友到天后宮參拜、求平安符兼上香，吃飯時更親自上菜，隨後更安排團友入住酒店，完全沒有明星架子。

帶團北上歎美食。（影片截圖）

品嚐不同菜式。（影片截圖）

吃齋。（影片截圖）

親自上菜。（影片截圖）

獲團友點讚。（影片截圖）

出動男色陪阿婆跳舞唱歌賺外快

除了做導遊帶路，王俊棠更化身「全能陪遊」活躍氣氛。行程中他帶領多位滿頭白髮的「阿婆」級團友手拉手歡樂跳舞，成功打成一片。到了晚宴時間，王俊棠更親自上台深情獻唱，哄得全場團友拍手大笑，場面十分溫馨。

和團友打成一片。（影片截圖）

與阿婆互動。（影片截圖）

與阿婆互動。（影片截圖）

王俊棠大開金口獻唱。（影片截圖）